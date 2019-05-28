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即市新聞

28/05/2019 17:54

《台股攻略－馮偉明》台股指數整固，今日跌２１點

　　《台股攻略》台股今日（２８日）開高震盪，跌２１﹒８２點，收１０３１２﹒３１點，成
交金額為新台幣１５２３﹒５５億元。
　　台股今日量縮，在平盤上下狹幅震盪。電子及金融族群走弱；台積電跌超過０﹒２％、收新
台幣２３０﹒５元，大立光升１﹒４９％、收新台幣３７４５元，鴻海跌約０﹒２８％、收新台
幣７１﹒２元，玉晶光跌近３％、收新台幣３０１元。金融股方面，國泰金跌近１％、收新台幣
４０﹒３５元，中信金升約０﹒５％、收新台幣２１﹒０５元，富邦金收平盤４２﹒３元，兆豐
金跌０﹒８２％、收新台幣３０﹒２５元。個股方面，萬年清今日上櫃首日，大演蜜月行情，今
年獲利表現看俏；昨日表現亮眼的營建股今早繼續走強，國建仍是領頭羊，國產、台開及工信皆
升２％以上。紡纖股今日亦是買盤對象，廣豐及南紡股價大漲，收高在６％左右。比特幣價格再
逼近９０００美元，虛擬貨幣個股放量拉高，映泰、青雲及麗臺漲停，撼訊升超過７％。
　　台股後市仍須觀察中美貿易戰進度，投資者可多留意營建、紡織及資產概念股，並暫時避開
電子及金融族群。大盤目前仍屬弱勢，持股水位宜降低，待方向明確後再行布局。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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