《台股攻略－馮偉明》台股指數整固，今日跌２１點

《台股攻略》台股今日（２８日）開高震盪，跌２１﹒８２點，收１０３１２﹒３１點，成

交金額為新台幣１５２３﹒５５億元。

台股今日量縮，在平盤上下狹幅震盪。電子及金融族群走弱；台積電跌超過０﹒２％、收新

台幣２３０﹒５元，大立光升１﹒４９％、收新台幣３７４５元，鴻海跌約０﹒２８％、收新台

幣７１﹒２元，玉晶光跌近３％、收新台幣３０１元。金融股方面，國泰金跌近１％、收新台幣

４０﹒３５元，中信金升約０﹒５％、收新台幣２１﹒０５元，富邦金收平盤４２﹒３元，兆豐

金跌０﹒８２％、收新台幣３０﹒２５元。個股方面，萬年清今日上櫃首日，大演蜜月行情，今

年獲利表現看俏；昨日表現亮眼的營建股今早繼續走強，國建仍是領頭羊，國產、台開及工信皆

升２％以上。紡纖股今日亦是買盤對象，廣豐及南紡股價大漲，收高在６％左右。比特幣價格再

逼近９０００美元，虛擬貨幣個股放量拉高，映泰、青雲及麗臺漲停，撼訊升超過７％。

台股後市仍須觀察中美貿易戰進度，投資者可多留意營建、紡織及資產概念股，並暫時避開

電子及金融族群。大盤目前仍屬弱勢，持股水位宜降低，待方向明確後再行布局。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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