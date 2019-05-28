【教育股浪潮】中資教育股政策風險稍降，行業維持穩定增長

《經濟通通訊社記者余嘉欣２８日報道》自２０１７年起，多間內地民辦教育企業在本港上

市，中資教育股成為新興板塊。不過，經歷國內多次修改民辦教育條例，加強對民辦教育機構的

監管後，整個板塊受到多次震盪，尤牽涉幼稚園至中學（Ｋ１２）教育。不過，當局於今年起積

極推動職業教育，對部分專注發展大學及職專教育的企業有利。



＊中央加強監管行業併購，板塊一度插水＊



內地去年８月就《民辦教育促進法實施條例》（簡稱《民促法》）修訂草案徵詢意見，當中

提及實施集團化辦學者，不得通過兼併收購、加盟連鎖、協議控制等方式控制非營利性民辦學校

。由於過去從事內地教育的集團倚賴收購合併，達成快速擴張，市場憂慮此例一出，將收緊民辦

教育的監管，當時整個板塊急瀉。業務涵蓋幼小、中學及大學的宇華教育（０６１６９）股價於

去年８月１３日曾大瀉３７％；民生教育（０１５６９）當日亦急挫近２５％。

同年１１月，內地《關於學前教育深化改革規範發展的若干意見》出台，當中針對業界的「

過度逐利行為」提出多項意見，包括不得通過兼併收購、受託經營、加盟連鎖、利用可變利益實

體、協議控制等方式控制公營幼兒園及非營利性幼兒園；民辦幼兒園一律不准單獨或作為一部分

資產打包上市；上市公司不得通過股票市場融資投資營利性幼兒園，亦不得通過發行股份或支付

現金等方式購買營利性幼兒園資產。

專營Ｋ１２教育的楓葉教育（０１３１７）在去年１１月１６日下瀉逾１９％；睿見教育（

０６０６８）亦急挫１４％。在美國上市、主打中國幼兒教育業務的紅黃藍教育（ＲＹＢ）隔晚

更加大跌近５３％。



＊中央加強職業教育，專上教育前景較佳＊



今年２月國務院公布《國家職業教育改革實施方案》，將職業教育放在教育改革創新和經濟

社會發展中更加突出位置，當中目標包括職業院校教學條件到２０２２年基本達標，大部分普通

本科高等學校向應用型轉變，以建設５０所高水平高等職業學校和１５０個骨幹專業群。

作為職業教育改革的重點配套政策，發改委提出建立產教融合型企業，對納入名單的產教融

合型企業提供「金融＋財政＋土地＋信用」的激勵，凡於職業教育、高等教育和技術研發等方面

展開校企合作的企業均可申請。政府於４月３日亦已落實按投資額３０％，抵免企業當年應繳教

育費附加和地方教育附加的政策。

花旗集團於今年４月４日針對中國教育行業發展發表報告，指出政府於２０１９年撥放在高

等教育的開支按年只增加１﹒４４％，意味民辦教育的需求仍強勁；此外，國內關於高等教育的

政策方向已趨明朗化，如今年二月發表有關鼓勵外資在中國中西部地區１４所高等教育發展，以

及《國家職業教育改革實施方案》及《中國教育現代化２０３５》等文件陸續出台，加強產教融

合及部分地區院校發展，預料高等教育的前景將較中小學等免費教育為佳。



＊黃偉康﹕政策風險可控，毛利率可維持＊



國策對中資教育股的影響不容忽視，安里控股主席兼行政總裁黃偉康對《經濟通通訊社》表

示，整個板塊最初於香港上市時不算是由政策主導，只是從２０１７至２０１８年起，企業為增

加利潤進行併購，政府憂慮企業會為了盈利而犧牲教育質素，因此才增加監管，這就是所謂的政

策風險。

不過，他補充，加強監管亦促使整個行業健康發展，部分就專注發展教育的企業可有更大的

發揮空間；而且，監管規例更清晰，亦有利行業發展。不過，他亦指出，在中央收緊監管之下，

市場憂慮企業因此失去盈利增長的動力，因此建議特別留意企業的發展前景，尤其是未來數年有

校園落成的公司。

除了政策因素的影響，近年內地中產家庭對教育需求上升，加上公立學校競爭激烈，優質的

民辦教育亦有一定需求。不少在港上市的教育股，毛利率高達６０％以上，如今年１月始上市的

科培（０１８９０）去年全年高達６７﹒７％，中教（００８３９）亦有６１﹒４％。

黃偉康表示，整體板塊毛利率高主要由於內地教育需求大，尤其是中產家庭，因此相信未來

學費亦能維持可觀的水平；在招聘教師方面，未遇到特別困難，相信成本仍在可控範圍內；在硬

件方面，只要有校園落成，未來開支大多與維修有關。再加上，在行業收緊監管之下，市場的競

爭會相應減少，他預期整個板塊的毛利率在未來兩、三年可維持穩定水平。

不過，他亦認同，在中小學Ｋ１２方面的監管會比大學多，但相信特別受影響的企業不多，

主要是在美上市的紅黃藍教育（ＲＹＢ）。



＊郭家耀﹕《民促法》對自建校影響不大＊



正榮金融業務部副總裁郭家耀亦認同，Ｋ１２教育面對的監管會較大學多，因為基礎教育與

民生更相關，後者則以增值為主，料中央不會加以制止。他對《經濟通通訊社》表示，預料《民

促法》在今年落實的機會頗大，屆時或影響企業進行收購合併的進度，不過條例對於自建學校的

公司影響不大。

他又指，由於教育機構的經營成本不高，如以民辦教育機構在購地亦有優惠、師資成本仍然

可控﹐加上每年學費均有上調空間，因此維持高毛利率並不特別困難，相信教育行業在未來數年

仍能維持穩定增長。

