【教育股浪潮】表列部分中資教育股業務類型

《經濟通通訊社２８日專訊》表列部分中資教育股業務類型：



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股份（編號） 業務範圍

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中教控股 （００８３９） 經營專上教育，目前擁有４所高等教育機構及３所職業教

育機構



楓葉教育 （０１３１７） 在中國營運國際學校逾２４年。擁有９３所學校，分別位

於中國、加拿大及澳洲的２３個城市



成實外教育（０１５６５） 於四川省四個城市設１６所學校，當中大學學生人數佔逾

３成，其餘為Ｋ１２教育



民生教育 （０１５６９） 目前在中國營辦１０所學校，包括６所高等學校、２所

中職學校及２所高中學校



希望教育 （０１７６５） 在中國營運８所高等教育學校，主要與職業教育如商務、

傳媒、汽車職業相關



新東方在線（０１７９７） 於中國提供在線教育課程，涵蓋大學教育、Ｋ－１２教育

及學前教育



中國科培 （０１８９０） 在中國華南地區經營高等教育，擁有２所學校，分別是廣東

理工學院及肇慶學校



新高教集團（０２００１） 在中國６個省份運營及投資６所大學



睿見教育 （０６０６８） 於中國華南地區經營小學及中學教育，擁有９所學校



宇華教育 （０６１６９） 於河南省營運民辦學校逾１８年，業務涵蓋幼小、中學及

大學，於河南省有２７所學校

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＊資料來源﹕各公司年報



（ｙｋ）

