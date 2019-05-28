《談國論企－黎偉成》中企退美股減偷科技資料將成勢

《談國論企》由中芯國際（００９８１）擬退出美國預托證券市場，撤銷根據美國證券交易

法之註冊，以「終止申報責任」以避美證委會可能有不必要的監測及資料需求，可在相當程度反

映出中資企業相當擔心由特朗普掀發對華「非軍事戰爭「的憂慮甚深。相信尤其是以科技為主的

中企會陸續退美市，避免特廝狂打亂壓。

我於最近一年多一直堅持指出的評論，為以特朗普為「軸心」的美帝國霸權主義甚至「白人

主義」，乃對全球第二大經濟體系的中國，先掀貿戰，到如今已是在經貿擴大至科技、個企、個

人的「非軍事戰爭」，此說可印證於特廝（１）先對中興通迅在「法律」層面的狙擊，便（２）

迅即在「莫須有」惡策底下，對華為在國際上口攻之餘，更在繞過美國國會自簽「行政命令」底

下匆匆胡作非為，乃要對準力壓中資科企，讓美國在政經軍繼續成為「全球霸主」。

既然特朗普政府仇華壓華之心與行彰彰明甚，此為中芯國際不得不謀後路，部署退出紐約華

爾街即使預托證，在不須受到美方貪得無厭地通過「監管」。

尤其是（二）特廝，居然在訪日反口稱現不是與中國達成貿協之時，卻又認為「可以達到十

分良好的協議」，所言之「良好」，當然是絕對有利其美國獨贏惡思劣行之願，充分顯示特仍天

真妄想地繼續頻頻出招，逼使中國就範，絲毫沒有察覺到習近平以長征喻美對華「非軍事戰爭」

而作出持久戰，可見此廝碰壁日甚之因，亦為中美無法在平等的基礎底下謀互利共贏佳果。

既然特朗普不斷「提價」，不斷反口，甚至一而再即興地對華單方「施壓」，持別是以一國

之力對華為作一而再全面重重的打擊，誰個中資企業會願意在美國市場繼續留下來，不斷受到特

廝等烏眾鍥而不捨的打壓？

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平於２０１９年５月２０日赴江西考察，先

看長征出發點，再在座談會強調「只要我們保持堅定理想信念和堅強革命意志，就能把一個個坎

都邁過去」，以長征精神，抗特朗普單方掀起對華經貿、科技戰甚至罕有地以一國之力打壓中國

個企、個人惡思劣行，乃中國對特朗普等廝之欺侮，作持久戰，除非美方以平等待中方。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

