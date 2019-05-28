《中資異動》廣汽現升逾３％，廣東省放寬廣深汽車搖號競拍指標

《經濟通通訊社２８日專訊》廣汽（０２２３８）Ｈ股現升３﹒０７％，報７﹒３９元，盤

中高見７﹒４５元，重上十天線（約７﹒３９６元）；成交約１３８萬股，涉資１０１７萬元。

Ａ股（滬：６０１２３８）現價１０﹒６８元人民幣，跌０﹒５６％，成交３２４萬元人民

幣，涉及３１萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價６４﹒６％。

廣東省近日出台《完善促進消費體制機制實施方案》提出九方面２９條具體舉措，穩定改善

消費預期，營造良好消費環境。

當中提到促進汽車消費優化升級，重點推廣新能源汽車應用，加快充換電基礎設施建設。逐

步放寬廣州、深圳市汽車搖號和競拍指標，擴大准購規模，其他地市不得再出台汽車限購規定；

珠三角區域內互遷的在用車排放限值在一定過渡期可執行國五標準。

消息刺激汽車股向上，長汽（０２３３３）漲３﹒１５％，報５﹒５７元；比亞迪

（０１２１１）升１﹒４３％，報４５﹒９５元。

恆生指數現報２７２９９，升１１點或０﹒０４％，主板成交８﹒７９億元。國企指數報１

０４０７，升４點或０﹒０５％。

上證綜合指數報２８９０，跌２點或０﹒０８％，成交１７﹒９０億元人民幣。深證成份指

數報８９７３，跌６點或０﹒０７％，成交１７﹒０１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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長城汽車（０２３３３） ５﹒５７元 升３﹒１５％

廣汽集團（０２２３８） ７﹒３９元 升３﹒０７％

北京汽車（０１９５８） ４﹒５５元 升１﹒３４％

比亞迪 （０１２１１） ４５﹒９５元 升１﹒４３％

吉利汽車（００１７５） １２﹒５８元 升１﹒１３％

華晨中國（０１１１４） ７﹒１８元 升１﹒１３％

東風集團（００４８９） ６﹒４０元 跌０﹒７８％

敏實集團（００４２５） ２３﹒６０元 跌１﹒４６％

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（ａｌ）

