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即市新聞

28/05/2019 09:30

《中資異動》廣汽現升逾３％，廣東省放寬廣深汽車搖號競拍指標

　　《經濟通通訊社２８日專訊》廣汽（０２２３８）Ｈ股現升３﹒０７％，報７﹒３９元，盤
中高見７﹒４５元，重上十天線（約７﹒３９６元）；成交約１３８萬股，涉資１０１７萬元。
　　Ａ股（滬：６０１２３８）現價１０﹒６８元人民幣，跌０﹒５６％，成交３２４萬元人民
幣，涉及３１萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價６４﹒６％。
　　廣東省近日出台《完善促進消費體制機制實施方案》提出九方面２９條具體舉措，穩定改善
消費預期，營造良好消費環境。
　　當中提到促進汽車消費優化升級，重點推廣新能源汽車應用，加快充換電基礎設施建設。逐
步放寬廣州、深圳市汽車搖號和競拍指標，擴大准購規模，其他地市不得再出台汽車限購規定；
珠三角區域內互遷的在用車排放限值在一定過渡期可執行國五標準。
　　消息刺激汽車股向上，長汽（０２３３３）漲３﹒１５％，報５﹒５７元；比亞迪
（０１２１１）升１﹒４３％，報４５﹒９５元。
　　恆生指數現報２７２９９，升１１點或０﹒０４％，主板成交８﹒７９億元。國企指數報１
０４０７，升４點或０﹒０５％。
　　上證綜合指數報２８９０，跌２點或０﹒０８％，成交１７﹒９０億元人民幣。深證成份指
數報８９７３，跌６點或０﹒０７％，成交１７﹒０１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長城汽車（０２３３３）　　　５﹒５７元　　　升３﹒１５％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒３９元　　　升３﹒０７％
　　北京汽車（０１９５８）　　　４﹒５５元　　　升１﹒３４％
　　比亞迪　（０１２１１）　　４５﹒９５元　　　升１﹒４３％
　　吉利汽車（００１７５）　　１２﹒５８元　　　升１﹒１３％
　　華晨中國（０１１１４）　　　７﹒１８元　　　升１﹒１３％
　　東風集團（００４８９）　　　６﹒４０元　　　跌０﹒７８％
　　敏實集團（００４２５）　　２３﹒６０元　　　跌１﹒４６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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