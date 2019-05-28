【駐京專電】北京副中心三年內實施千餘個重點項目，投資超萬億元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》京交會今日開始，北京通州區區長趙磊在

分論壇表示，聚焦基礎設施、城市管理、公共服務、生態環境等重點領域，北京城市副中心今後

三年將實施１０００餘個重點項目，投資超過萬億元（人民幣．下同）。下一步還將制定實施服

務業擴大開放三年行動計劃和具體任務清單。

在樓宇資源方面，運河商務區可提供１９６萬平方米的商務、商業空間；中關村通州園有

５７萬平方米的研發樓宇、標准廠房可出租或出售；即將開工建設的城市副中心綜合交通樞紐，

將建設百萬平方米的大型高端商務區。

目前，運河商務區一期樓宇全面啟動招商，文化旅游區主題公園項目主體工程全面開工，城

市綠心完成千畝綠化示範區建設以及千年守望林與大運河森林景觀融合工程，副中心交通綜合樞

紐將於年底前開工建設，城市功能格局已初步搭建完成。

副中心重點「高精尖」產業項目已儲備近２００個，一批投資１０億元以上重大項目正在加

快落地推進。趙磊表示，聚焦基礎設施、城市管理、公共服務、生態環境等重點領域，兩年來共

安排重大工程近５００項，投資超過２０００億元。

在通州９０６平方公里的區域面積內，產業園區的總面積已經超過了１００平方公里。通過

持續大力度清退「散亂污」企業和低端產業，加快拆除違法建設、大棚房、工業大院，共騰退出

土地資源５﹒７萬畝。

