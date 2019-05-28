《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》中證監期貨監管部巡視員魯東升今日在上
海衍生品論壇上致辭指，下一步將加大期貨、期權品種供給，推動２０號膠、粳米、尿素等期貨
品種的上市工作，在成熟的商品期貨上加快推出期權，規範發展場外衍生品市場；逐步形成廣覆
蓋、多層次的期貨和衍生品市場體系，為實體經濟提供更為更豐富的風險管理工具。
28/05/2019 10:09
【駐滬專電】魯東升：推動２０號膠、粳米、尿素等期貨品種上市
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》中證監期貨監管部巡視員魯東升今日在上
海衍生品論壇上致辭指，下一步將加大期貨、期權品種供給，推動２０號膠、粳米、尿素等期貨
品種的上市工作，在成熟的商品期貨上加快推出期權，規範發展場外衍生品市場；逐步形成廣覆
蓋、多層次的期貨和衍生品市場體系，為實體經濟提供更為更豐富的風險管理工具。
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