【駐滬專電】魯東升：引導國企、民企、基金管理機構進入期貨市場

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》中證監期貨監管部巡視員魯東升今日在上

海衍生品論壇上致辭時表示，下一步，中證監將從優化規則和改善投資者結構入手，促進期貨衍

生品市場功能充分發揮；將持續優化合約規則，改善市場運行質量；加強市場宣傳和培育，引導

各類國有企業、民營企業、基金管理機構有序進入商品期貨市場，與期貨市場共同發展成長。

