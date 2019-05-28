《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》中證監期貨監管部巡視員魯東升今日在上
海衍生品論壇上致辭時表示，下一步，中證監將從優化規則和改善投資者結構入手，促進期貨衍
生品市場功能充分發揮；將持續優化合約規則，改善市場運行質量；加強市場宣傳和培育，引導
各類國有企業、民營企業、基金管理機構有序進入商品期貨市場，與期貨市場共同發展成長。
28/05/2019 10:10
【駐滬專電】魯東升：引導國企、民企、基金管理機構進入期貨市場
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》中證監期貨監管部巡視員魯東升今日在上
海衍生品論壇上致辭時表示，下一步，中證監將從優化規則和改善投資者結構入手，促進期貨衍
生品市場功能充分發揮；將持續優化合約規則，改善市場運行質量；加強市場宣傳和培育，引導
各類國有企業、民營企業、基金管理機構有序進入商品期貨市場，與期貨市場共同發展成長。
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