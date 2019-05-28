【駐滬專電】魯東升：研究在更多商品期貨中引入境外交易者

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》中證監期貨監管部巡視員魯東升今日在上

海衍生品論壇上致辭時表示，中證監將積極研究將更多成熟的商品期貨品種納入特定品種，引入

境外交易者參與，增強商品期貨市場服務企業跨境貿易的能力，擴大中國期貨價格的國際影響力

。

此外，他又提到，《期貨法》是促進期貨市場高質量開放發展的法律保障。中證監將全力配

合有關方面，推動立法進程。

