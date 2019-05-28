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28/05/2019 12:03

【駐滬專電】鄭楊：上海將在更大範圍內推進金融對外開放

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》上海市金融工作局局長鄭楊今日在第十六
屆上海衍生品市場論壇上表示，上海將著力擴大對外開放，以更大力度在更大範圍內推進金融對
外開放，提升金融中心的國際影響力。
　　同時，上海還要爭取形成一批可複製可推廣的金融創新的新成果，繼續當好先行先試的排頭
兵；積極吸引國際型、總部型、功能型的重要金融機構，加快形成門類齊全、功能完善的金融機
構體系，提升金融行業的競爭力；提升上海金融市場配置全球資源的能力，加快金融產品和工具
的創新，服務經濟高質量發展。

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