【駐滬專電】鄭楊：上海將在更大範圍內推進金融對外開放

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》上海市金融工作局局長鄭楊今日在第十六

屆上海衍生品市場論壇上表示，上海將著力擴大對外開放，以更大力度在更大範圍內推進金融對

外開放，提升金融中心的國際影響力。

同時，上海還要爭取形成一批可複製可推廣的金融創新的新成果，繼續當好先行先試的排頭

兵；積極吸引國際型、總部型、功能型的重要金融機構，加快形成門類齊全、功能完善的金融機

構體系，提升金融行業的競爭力；提升上海金融市場配置全球資源的能力，加快金融產品和工具

的創新，服務經濟高質量發展。

