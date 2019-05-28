【駐滬專電】柬埔寨水果入中國，首批進口香蕉在上海接收

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》首批來自「柬埔寨－中國熱帶生態農業合

作示範區」的香蕉今日在上海龍吳水果批發市場正式接收。該批香蕉共有１００噸，５月９日從

柬埔寨金邊首發，於５月２２日運抵中國上海。這是柬埔寨水果首次出口中國，是兩國在「一帶

一路」倡議下推動在農業方面互利合作的一次試水。

為推動農業走出去，農業農村部於２０１７年批准設立了境內外農業合作試點，其中「柬埔

寨－中國熱帶生態農業合作示範區」就是首批境外農業合作示範區的建設試點。

