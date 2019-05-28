《午市前瞻》港股有條件反彈，惟宏觀經濟未改善料牛熊線見阻力

《經濟通通訊社２８日專訊》英美兩地股市隔晚假期休市，德法兩地股市靠穩。港股今早欠

方向，低開１３點報２７２７４點，其後因市傳阿里巴巴將於下半年在港第二上市，提振港交所

（００３８８）表現，加上中資汽車股受惠政策令市場憧憬更多刺激經濟措施將會出台，令港股

由跌轉升，一度高見２７４４３點升１５５點，最終午收報２７４２２，升１３４點或

０﹒４９％，主板成交４０４﹒５２億元。國指收報１０４５８，升０﹒５３％或升５５點。

上證午收２９１８，升２５點或升０﹒８９％，半日成交１２４０﹒８０億元人民幣。

重磅股方面，憧憬阿里巴巴帶動更多新經濟股來港上市，港交所半日升２﹒０９％，報

２５４﹒４元；騰訊（００７００）結束八連跌，半日彈１﹒６１％報３２９元；友邦

（０１２９９）漲０﹒４％，報７６﹒０５元；匯控（００００５）無升跌，報６５﹒４５元。



＊刺激汽車消費措施出台，汽車製造經銷股急漲＊



廣東省放寬廣深汽車搖號競拍指標，刺激汽車股向上。吉利（００１７５）揚６﹒１１％，

報１３﹒２元，為半日表現最佳藍籌；廣汽（０２２３８）升６﹒８３％，報７﹒６６元；比亞

迪（０１２１１）升４﹒３％，報４７﹒２５元；長汽（０２３３３）漲５﹒１９％，報

５﹒６８元，三者包辦表現最佳國指股升幅首三位。其他汽車股方面，華晨中國（０１１１４）

升４﹒６５％，報７﹒４３元；北汽（０１９５８）升５﹒３５％，報４﹒７３元；東風集團

（００４８９）升１﹒８６％，報６﹒５７元。

汽車經銷股亦有追捧，中升（００８８１）飆７﹒８％，報１９﹒３４元；美東汽車

（０１２６８）揚７﹒６２％，報４﹒５２元；廣匯寶信（０１２９３）漲４﹒３７％，報

２﹒３９元；正通汽車（０１７２８）升５﹒９％，報３﹒２３元；和諧汽車（０３８３６）升

４﹒０７％，報２﹒５６元；耀萊（００９７０）獨跌３﹒７％，報０﹒２６元。

資金自公用股及高息見資金流出，煤氣（００００３）跌１﹒９３％，報１９﹒２６元，為

表現最差藍籌；中電（００００２）走低１﹒７８％，報９１﹒０５元；港鐵（０００６６）軟

０﹒８４％，報４７﹒３５元；長江基建（０１０３８）跌０﹒５８％，報６０﹒３元；領展（

００８２３）跌０﹒２１％，報９６﹒６５元；電能實業（００００６）走低０﹒４６％，報５

４元；香港電訊（０６８２３）跌１﹒４５％，報１２﹒２２元；港燈（０２６３８）跌

０﹒５２％，報７﹒７２元。



＊手機設備股及５Ｇ概念股反彈，舜宇揚近４％＊



手機設備股有反彈，舜宇（０２３８２）揚３﹒６５％，報６９﹒６５元；瑞聲

（０２０１８）升１﹒１８％，報４２﹒８元；高偉電子（０１４１５）升３﹒６２％，報

１﹒４３元；丘鈦科技（０１４７８）升３﹒２９％，報５﹒６５元；信利（００７３２）升２

﹒６３％，報１﹒１７元；比亞迪電子（００２８５）升２﹒６９％，報１０﹒７元。

５Ｇ概念股亦有追捧，鐵塔（００７８８）升２﹒２７％，報１﹒８元；中通服

（００５５２）揚２﹒０８％，報５﹒８８元；中興（００７６３）升２﹒５１％，報

２０﹒０５元；南京熊貓電子（００５５３）揚２﹒０８％，報２﹒９５元；京信通信

（０２３４２）升１﹒２８％，報１﹒５８元。

三大中資電訊商兩跌一升，中移動（００９４１）跌１﹒３３％，報７０﹒６５元，為半日

表現最差國指股；中聯通（００７６２）跌０﹒８５％，報８﹒１８元；中電信（００７２８）

升０﹒７８％，報３﹒８７元。



＊阿里港上市同系股份漲，李兆基退休股價平穩＊



濠賭股連日推沽下有反彈，銀娛（０００２７）升２﹒９９％，報４８﹒２５元；金沙中國

（０１９２８）微升１﹒７８％，報３７﹒２元；新濠國際（００２００）亦升２﹒７１％，報

１６﹒６６元；澳博（００８８０）漲２﹒８％，報８﹒８元；永利澳門（０１１２８）揚

３﹒８６％，報１７﹒２２元；美高梅中國（０２２８２）升３﹒０３％，報１２﹒９４元。

廣西省博白縣爆發非洲豬瘟，豬肉股有追捧，藍籌萬洲（００２８８）升１﹒９３％，報７

﹒４１元；中糧肉食（０１６１０）揚７﹒６６％，報２﹒６７元；超大現代（００６８２）急

升７﹒３２％，報０﹒０８８元；雨潤食品（０１０６８）飆１０％，報１﹒２１元。

阿里巴巴傳下半年回港上市，系內股份阿里健康（００２４１）升２﹒９５％，報７﹒６９

元；海爾電器（０１１６９）飆５﹒１１％，報２０﹒３５元。

恆地（０００１２）創辦人李兆基宣布退休，辭任主席兼總經理職務，以及煤氣主席、非執

董等職務，由兩兒子接捧。系內股份未見大影響，其中恆地升０﹒５１％，報４９﹒１５元；香

港小輪（０００５０）漲０﹒６９％，報８﹒７８元；美麗華酒店（０００７１）升

１﹒８９％，報１６﹒２元；陽光房地產基金（００４３５）無升跌，報５﹒９元。



＊曾永堅：港交所估值偏高，２６０元料見阻力＊



有傳阿里巴巴來港上市，加上Ａ股表現靠穩，港股半日低開高走。協同博勤金融集團行政總

裁曾永堅接受《經濟通通訊社》訪問時表示，上周美國科技股因華為事件而急跌，令美國總統特

朗普在中美貿戰態度上有所軟化，亦令Ａ股市場近日開始靠穩，有利港股短期走勢。他亦稱，港

股本月自高位計已累跌一成，預料港股在接近期結轉倉期間，有機會作一技術反彈，惟接近二百

五十天線（約２７８７３點）位置有阻力。

曾永堅又指中國昨日公布的四月全國規模以上工業利潤數據「走樣」，令市場重新關注經濟

基本面的情況。本年初市場曾上調企業的盈利預測，若未來數月經濟未見改善，加上人民幣有貶

值壓力，相關企業的盈利預測可能會被調低，恆指屆時便會有尋底壓力。

個股方面，市傳阿里巴巴下半年來港上市，今日港交所表現向好。他坦言市場憧憬阿里巴巴

可帶動更多新經濟科企來港，惟恆指近日成交縮減，加上現時估值偏貴，在市況轉差下，股價或

於２６０元見阻力，現時買入值博率不高。（ｓｃ）

