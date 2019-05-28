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28/05/2019 17:40

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３０﹒７億，買工行騰訊建行沽中金中興

　　《經濟通通訊社２８日專訊》港股周二低開１３點後，跌幅一度擴至最多５８點，全日低見
２７２３０點，但隨著港交所（００３８８）升幅愈見顯著，加上騰訊（００７００）連跌八日
後反彈，汽車股亦受廣東省推出促汽車消費政策刺激下，Ａ股入摩擴容亦於日內生效，港股午後
最多倒升２０２點，高見２７４９０點，惟尾市升幅逐步收窄，最終全日漲１０２點或
０﹒３８％，報２７３９０點。
　　按額度計算，北水全日淨流入３０﹒７２億元人民幣，比周一的１４﹒４６億人民幣，增加
１６﹒２６億或１﹒１倍。北水淨買入最多的個股依次是工商銀行（０１３９８），騰訊和建設
銀行（００９３９）；淨賣出最多的依次是中金（０３９０８），中興通訊（００７６３）。主
板成交１２６５﹒８億元，較昨日大增７１﹒３％，其中港股通成交８４﹒９８億元，佔總成交
６﹒７１％。

＊北水狂追內銀＊

　　國際信貸評級機構惠譽預期，未來內地銀行經營環境可能惡化，相信淨息差收窄及收緊不良
資產分類將為銀行盈利帶來壓力，但北水對內銀熱情未減，工行和建行分別錄得５﹒９８億和４
﹒３３億淨流入，而騰訊八連跌後今日最多回升２﹒７％，收升０﹒５６％，約５﹒６６億北水
淨買入。
　　中金股價周二漲３﹒９％，但仍遭４６３５萬北水沽出，中興與湘江雲簽署戰略合作協議，
股價升２﹒１５％，２１３５萬北水乘機沽貨。（ｂｎ）

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