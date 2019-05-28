《美元走勢－羅明立》英鎊短期或現技術反彈，主要支持１﹒２６

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０９﹒６３ １０９﹒２６ １０９﹒５１

歐元╱美元 １﹒１１９６ １﹒１１７４ １﹒１１９２

英鎊╱美元 １﹒２７０２ １﹒２６５４ １﹒２６７８

美元╱瑞郎 １﹒００５１ １﹒００３０ １﹒００３６

美元╱港元 ７﹒８４９６ ７﹒８４６７ ７﹒８４９４



《美元走勢》歐盟議會選舉塵埃落定。疑歐派的議會代表雖按比例上有所增加，但未能成為

左右歐洲議會決策的大多數。新一屆歐洲議會仍將以「歐盟統合派」作主流，但中間派的傳統黨

團在各地皆遭重挫，令歐洲議會進入更分歧的複雜局面。

另外值得注意的是，「脫歐黨」在英國拿下了３１﹒６％的選票，即７３席中的２８席。英

國脫歐黨在歐洲議會選舉中大勝，黨魁法拉奇Ｎｉｇｅｌ Ｆａｒａｇｅ要求成為脫歐談判團隊

的一分子，更揚言倘若遭拒絕，將把英國政壇弄個「天翻地覆」。加上現時文翠珊已鐵定下台，

未來「脫歐」談判的不确定性及「硬脫歐」的機會大增。

英鎊匯價在選舉結果公布之後回落，兌美元今早在１﹒２７以下徘徊。目前英鎊走勢偏弱，

但短期有機會出現技術反彈，主要支持在１﹒２６水平，阻力則在１﹒２７７０。

另外，據路透社引述歐盟官員指，歐洲議會下一步將會對意大利的財赤及債務超出其ＧＤＰ

比例的違規行為作出處分。市場仍然害怕歐債危機的陰影，歐元匯價下跌，兌美元今早進一步跌

至１﹒１１８０水平，走勢短期維持橫行偏軟，１﹒１２８０是重要阻力。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０９﹒８０ １０８﹒５０ １１０﹒３０

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１２３０ １﹒１０５０ １﹒１２８０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

