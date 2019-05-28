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即市新聞

28/05/2019 16:25

《美元走勢－羅明立》英鎊短期或現技術反彈，主要支持１﹒２６

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒６３　　　１０９﹒２６　　　１０９﹒５１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１９６　　　１﹒１１７４　　　１﹒１１９２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２７０２　　　１﹒２６５４　　　１﹒２６７８
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒００５１　　　１﹒００３０　　　１﹒００３６
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９６　　　７﹒８４６７　　　７﹒８４９４

　　《美元走勢》歐盟議會選舉塵埃落定。疑歐派的議會代表雖按比例上有所增加，但未能成為
左右歐洲議會決策的大多數。新一屆歐洲議會仍將以「歐盟統合派」作主流，但中間派的傳統黨
團在各地皆遭重挫，令歐洲議會進入更分歧的複雜局面。
　　另外值得注意的是，「脫歐黨」在英國拿下了３１﹒６％的選票，即７３席中的２８席。英
國脫歐黨在歐洲議會選舉中大勝，黨魁法拉奇Ｎｉｇｅｌ　Ｆａｒａｇｅ要求成為脫歐談判團隊
的一分子，更揚言倘若遭拒絕，將把英國政壇弄個「天翻地覆」。加上現時文翠珊已鐵定下台，
未來「脫歐」談判的不确定性及「硬脫歐」的機會大增。
　　英鎊匯價在選舉結果公布之後回落，兌美元今早在１﹒２７以下徘徊。目前英鎊走勢偏弱，
但短期有機會出現技術反彈，主要支持在１﹒２６水平，阻力則在１﹒２７７０。
　　另外，據路透社引述歐盟官員指，歐洲議會下一步將會對意大利的財赤及債務超出其ＧＤＰ
比例的違規行為作出處分。市場仍然害怕歐債危機的陰影，歐元匯價下跌，兌美元今早進一步跌
至１﹒１１８０水平，走勢短期維持橫行偏軟，１﹒１２８０是重要阻力。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０９﹒８０　　　１０８﹒５０　　　１１０﹒３０
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１２３０　　　１﹒１０５０　　　１﹒１２８０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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