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28/05/2019 08:23

【明日大嶼】３學會聯合聲明：研究範圍須以願景為先，非基建主導

　　政府正就「明日大嶼」中部水域顧問研究申請撥款，３專業學會包括香港建築師學會、香港
規劃師學會及香港園境師學會發表聯合聲明指，研究範圍須以願景為先，才能制定城市規劃設計
指引和相關技術標準，非以基建來主導規劃發展模式。《香港經濟日報》

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