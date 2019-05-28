【明日大嶼】３學會聯合聲明：研究範圍須以願景為先，非基建主導

政府正就「明日大嶼」中部水域顧問研究申請撥款，３專業學會包括香港建築師學會、香港

規劃師學會及香港園境師學會發表聯合聲明指，研究範圍須以願景為先，才能制定城市規劃設計

指引和相關技術標準，非以基建來主導規劃發展模式。《香港經濟日報》

