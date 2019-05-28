【港元利率】月內３發鈔行先後加存息，中銀昨全面加０﹒２厘

中銀香港（０２３８８）昨（２７日）全面加港元定存息０﹒２厘，當中以一年期最高息，

報１﹒９５厘。本月內３間發鈔行已先後加存息。

現時一年期以匯豐的兩厘居首，較中銀與渣打同報１﹒９５厘高。

論及半年息，中銀調高０﹒２厘後至１﹒８厘，跟３個月年息看齊，但仍不及匯豐的半年息

１﹒９５厘，渣打更達兩厘。至於３個月期，匯豐與渣打俱為１﹒９厘，市料中資發鈔行加息似

追落後。《香港經濟日報》

