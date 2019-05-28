樓價指數節節上升之際，車位價格跟隨急升。ＥＰＲＣ經濟地產庫顯示，何文田天鑄第１期
１樓一個單號車位，剛以６００萬元易手，與同屋苑另一車位並列全港最貴車位。
新買家名字為內地拼音。原業主於今年２月以５７３萬元購入，持貨２個月左右，升價２７
萬元或４﹒７％。
此車位已於二手市場兩度易手，早於去年１１月獲買家以一手價４７５萬元入市，意味車位
於不足半年間，升價１２５萬元（２６％），升幅並不比住宅慢。《香港經濟日報》
28/05/2019 08:40
【本港樓市】何文田天鑄車位６００萬易手，並列全港最貴
樓價指數節節上升之際，車位價格跟隨急升。ＥＰＲＣ經濟地產庫顯示，何文田天鑄第１期
１樓一個單號車位，剛以６００萬元易手，與同屋苑另一車位並列全港最貴車位。
新買家名字為內地拼音。原業主於今年２月以５７３萬元購入，持貨２個月左右，升價２７
萬元或４﹒７％。
此車位已於二手市場兩度易手，早於去年１１月獲買家以一手價４７５萬元入市，意味車位
於不足半年間，升價１２５萬元（２６％），升幅並不比住宅慢。《香港經濟日報》
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