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28/05/2019 10:19

【四叔退休】李兆基：對香港樓價樂觀，惟不能漠視外圍風險

　　《經濟通通訊社２８日專訊》恆地（０００１２）李兆基今日股東大會後退任主席兼總經理
，由兩名兒子「接棒」。李兆基退任前接受《彭博》訪問時表示，香港是「福地」，有很好的基
本因素，有利樓市發展，對本港樓價比較樂觀。
　　李兆基指出，由於利率長期偏低，加上華人都喜歡自置居所，投資偏向「磚頭」，市場目前
的房屋需求仍非常龐大，但樓市有上有落，亦受外圍因素影響，仍不能漠視風險，認為市民有需
要可買樓自住，最重要是量力而為。
　　他又指，長遠而言很支持政府繼續多推土地興建房屋，發展新界和舊區重建都很值得考慮，
但由於發展新界土地方面，要有基建配套及各方面配合，相信過程並不容易，又認為政府在公私
營房屋要取得平衡，留意私人市場的房屋需求也很龐大，亦應照顧沒有能力負擔私樓的人士。
　　李兆基表示，香港的房地產相關行業在本地ＧＤＰ佔了相當比重，如樓市下跌，對經濟定會
有影響，但金管局曾表示約６５％業主自住單位已全數還清按揭貸款，而本地銀行對樓宇按揭都
非常謹慎，部分物業只可以提供最高到樓價５０％的貸款，所以整體來看，選擇買樓的人，基本
上不應有負擔能力問題。加上金管局一向都重視這風險，長期嚴密監察市場，有需要時會採取防
控措施，因此目前的風險應不高。（ｓｋ）

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