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28/05/2019 10:44

【四叔退休】四叔出席記招未回應提問，由兒子李家傑及李家誠代答

　　《經濟通通訊社２８日專訊》恆基地產（０００１２）創辦人李兆基今日將退任公司主席兼
總經理之職務，他最後一次以主席的身份出席股東周年大會，其後出席記者會時，兒子李家誠聲
稱父親喉嚨不適，因此記者會上的題問全部由接任職務的兒子李家誠、李家傑，以及副主席林高
演代為回答，李兆基全程未有發言。記者會在約十分鐘完成。（ｋｙ）

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