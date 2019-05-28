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28/05/2019 15:25

【大灣區】陳茂波：中國創科發展迅速，大灣區提供機遇

　　《經濟通通訊社２８日專訊》財政司司長陳茂波出席港交所（００３８８）「生物科技周」
時表示，過去４０年中國創科發展迅速，推動各行業升級轉型。而本港政府亦投放逾１０００億
元推動創科發展，認為大灣區提供機遇，讓科研機構與大灣區城市進行合作。
　　港交所行政總裁李小加表示，雖然中美貿易戰令雙方在經濟和科技方面漸行漸遠，但相信疾
病仍是雙方面對的共同敵人。隨著人口增加和中產階層的形成，將令生物科技的需求達至前所未
有的程度，２０２０年中國花費在醫療的開支將達１﹒２萬億美元。（ｃｈ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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