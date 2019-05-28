【大灣區】陳茂波：中國創科發展迅速，大灣區提供機遇

《經濟通通訊社２８日專訊》財政司司長陳茂波出席港交所（００３８８）「生物科技周」

時表示，過去４０年中國創科發展迅速，推動各行業升級轉型。而本港政府亦投放逾１０００億

元推動創科發展，認為大灣區提供機遇，讓科研機構與大灣區城市進行合作。

港交所行政總裁李小加表示，雖然中美貿易戰令雙方在經濟和科技方面漸行漸遠，但相信疾

病仍是雙方面對的共同敵人。隨著人口增加和中產階層的形成，將令生物科技的需求達至前所未

有的程度，２０２０年中國花費在醫療的開支將達１﹒２萬億美元。（ｃｈ）

