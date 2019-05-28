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即市新聞

28/05/2019 16:39

內煤轟李嘉誠做空中國用潛規則謀利，長實反駁指內地投資規模龐大

　　《經濟通通訊社２８日專訊》官媒《新華社》旗下「瞭望智庫」於數年前曾發表一篇名為「
別讓李嘉誠跑了」的文章，一度引起牽然大波。內地自媒體《德林社》近日發表文章，指長和系
創辦人李嘉誠已４年沒有在中國買地，反而一直在拋售內地和香港的物業，６月間拋售套現逾
１７００億元（人民幣．下同）中港資產，更聲稱「跑路」的李嘉誠在中國有著非常規的賺錢秘
密。
　　文章稱，截止２０１８年底，李嘉誠的長實集團（０００１３）在內地和香港的土地儲備同
比下降３３％和４４％，又指李嘉誠做空中國的背後，整個長實集團在中國卻是通過潛規則賺取
了千億。
　　文章續指，李嘉誠為首的一批商人，享受了中國改革開放的紅利，在中國經濟轉型升級的過
程之中，開始瘋狂套現走人。商人逐利無可厚非，但莫讓那些用盡潛規則逐利的商人掏空了商業
的信用，蛀蝕了中國經濟的根基。
　
＊長實：於中國投資規模龐大，業務多元化涵蓋地產基建等＊

　　對於內地文章評論集團在內地之投資情況，長實接受本通訊社查詢時回應稱，集團在中國的
投資規模龐大，業務發展多元化，涵蓋地產、能源、港口、零售、電廠及基建等多個範疇。
　　集團並詳列在內地地產、能源、港口及零售業務發展情況，如前於內地２１個城市擁有５６
個寫字樓、住宅、商場及酒；同時赫斯基能源與中海油（００８８３）共同持有荔灣天然氣田項
目，投資額約４００億元。和記港口目前在８個城市９個港口營運７８個泊位。
　　零售業務方面，屈臣氏現時在內地超過４７０個城市開設超過３７００家零售店，投資額約
６０億元。
　　另外，電能實業（００００６）在內地擁有５項發電業務，包括發電廠、熱電廠及風電場，
總發電容量達２８９８兆瓦，而長建（０１０３８）在內地的收費道路及橋樑總長度約２６０公
里；位於內地３家水泥熟料產能合共每年３００萬公噸，粉磨水泥產能達４００萬公里。
（ｂｉ）

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