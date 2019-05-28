  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/05/2019 15:37

【大摩發功】大摩再降恒指明年中目標至兩萬八點，籲減持中港股票

　　《經濟通通訊社２８日專訊》摩笛再奏！摩根士丹利繼５月中將恆生指數明年６月底基本目
標下調至３０８００點後，最新報告進一步將目標降低９％至２８０００點，即較昨日恆指收市
價２７２８８點僅高７１２點或２﹒６％，主要反映貿易戰升溫令全球貿易緊張局勢持續，並維
持減持中港股票的建議。
　　大摩最新發表的報告指出，由於貿易戰仍在升溫，因此進一步調低各個市場的指數目標，當
中，恆指２０２０年６月底的目標由３０８００點下調至２８０００點，降幅９％；國指目標亦
由１１７００點調低至１０７２０點，降幅８﹒４％。另外，ＭＳＣＩ中國及ＭＳＣＩ新興市場
指數目標亦分別下調１４％及６％。
　　大摩表示，除了４月份宏觀經濟數據轉差，以及企業盈測下調外，中美貿易關係將是影響亞
洲及新興市場股票未來６至１２個月的重點因素。不過，貿易風險的存在時間較原先預期長，現
時預測兩國緊張關係要到６月底才會開始降溫。再者，除了關稅措施外，美國近期對華為施加的
限制，顯示關稅以外的貿易壁壘亦增加市場風險。
　　在亞洲市場當中，該行建議減持中港股票，並將重點轉移至日本、澳洲及印度。在新興市場
當中，該行則偏好巴西及印度股市。
　　由於估計緩慢增長及人民幣弱勢將持續一段時間，所以大摩已調低中港企業盈利預測，現時
該行對ＭＳＣＩ中國明年１２月的每股盈利預測比市場平均低１２％。
　　至於在行業選股方面，大摩比較看好能源、原材料、房地產和公用板塊。
　　另外，匯豐私人銀行日前亦發表今年下半年投資展望，預測恆指今年底收報３１０００點，
國企指數收報１２５００點。該行亞洲區首席市場策略師范卓雲指，有關估算主要是基於企業盈
利增長計算出來，仍然低過去年高位。瑞信早前亦已將恆指目標調低３％至３００００點。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道28/05/2019
【四叔退休】李家誠：父親退休後將享家庭樂 兩兄弟分工沒新部署
生財有道28/05/2019
【四叔退休】李兆基：有重要決策仍參與 形容兩兒子已做到一百分
生財有道28/05/2019
【教育股浪潮】內地大學教育發展具潛力 在線教育成效存疑
生財有道28/05/2019
【教育股浪潮】中資教育股政策風險稍降 行業維持穩定增長
生財有道28/05/2019
《開市GoodMorning》陳政深：騰訊330元水平阻力大
FOCUS28/05/2019
【FOCUS】「疑歐」勢力縱未「奪權」 英法意右傾風險勿忽視
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金