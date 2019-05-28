【大摩發功】大摩再降恒指明年中目標至兩萬八點，籲減持中港股票

《經濟通通訊社２８日專訊》摩笛再奏！摩根士丹利繼５月中將恆生指數明年６月底基本目

標下調至３０８００點後，最新報告進一步將目標降低９％至２８０００點，即較昨日恆指收市

價２７２８８點僅高７１２點或２﹒６％，主要反映貿易戰升溫令全球貿易緊張局勢持續，並維

持減持中港股票的建議。

大摩最新發表的報告指出，由於貿易戰仍在升溫，因此進一步調低各個市場的指數目標，當

中，恆指２０２０年６月底的目標由３０８００點下調至２８０００點，降幅９％；國指目標亦

由１１７００點調低至１０７２０點，降幅８﹒４％。另外，ＭＳＣＩ中國及ＭＳＣＩ新興市場

指數目標亦分別下調１４％及６％。

大摩表示，除了４月份宏觀經濟數據轉差，以及企業盈測下調外，中美貿易關係將是影響亞

洲及新興市場股票未來６至１２個月的重點因素。不過，貿易風險的存在時間較原先預期長，現

時預測兩國緊張關係要到６月底才會開始降溫。再者，除了關稅措施外，美國近期對華為施加的

限制，顯示關稅以外的貿易壁壘亦增加市場風險。

在亞洲市場當中，該行建議減持中港股票，並將重點轉移至日本、澳洲及印度。在新興市場

當中，該行則偏好巴西及印度股市。

由於估計緩慢增長及人民幣弱勢將持續一段時間，所以大摩已調低中港企業盈利預測，現時

該行對ＭＳＣＩ中國明年１２月的每股盈利預測比市場平均低１２％。

至於在行業選股方面，大摩比較看好能源、原材料、房地產和公用板塊。

另外，匯豐私人銀行日前亦發表今年下半年投資展望，預測恆指今年底收報３１０００點，

國企指數收報１２５００點。該行亞洲區首席市場策略師范卓雲指，有關估算主要是基於企業盈

利增長計算出來，仍然低過去年高位。瑞信早前亦已將恆指目標調低３％至３００００點。

