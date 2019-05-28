《小傳日記》阿里傳入缸，生發發好倉；ＱＱ終反彈，魚缸向上撐！

《小傳日記》侵侵（特朗普）噚日喺東瀛期間話花旗國仲未準備好同神州訂協議，不過英美

兩地魚缸隔晚（２７日）因為假期休市，消息直接影響香江魚缸今朝（２８日）低開１３點報

２７２７４，之後更低見２７２３０跌５８點。不過，坊間有消息話阿里巴巴今年下半年會嚟香

江入缸，生發發（００３８８）生猛，魚缸亦因為咁由跌轉升，之後加上神州砵砵車受惠廣東當

局新政策，另外股王ＱＱ（００７００）終於反彈些少，午飯之前魚缸維持近１５０點升幅。食

下半場返嚟，魚缸跟住Ａ場再踢高，曾經一度高見２７４９０升２０２點，不過尾段Ａ場回吐些

少，魚缸升幅跟隨不斷縮水，最終恆指收報２７３９０，升１０２點，幅度近半個巴仙，主板成

交１２６５﹒８億銀大增逾七成，皆因收市後ＭＳＣＩ股指換馬，基金臨尾部署調動！國貨佬指

數收報１０４１６，微升１３點。

Ａ場生猛，上證收升１７點或逾半巴仙，報２９０９，收企二千九。深成指收９０３５，升

５５點或逾半巴仙。兩市成交共４９９６億人仔。

大隻藍戰士普遍省鏡，雖然ＱＱ解散旗下手遊《王者榮耀》國際版《傳說對決》喺外國嘅營

銷團隊，但喺連跌八日累挫１３巴仙後，終於蜈蚣彈踢高逾半巴仙，報３２５﹒６銀，但上唔返

３３０銀關口。生發發因為阿里可能嚟香江入缸，今日急彈逾２巴仙，報２５４﹒６銀。大象（

００００５）無表現無升亦無跌，報６５﹒４５銀。ＡＩＡ（０１２９９）踢高逾２巴仙，報７

７﹒５銀。神州移動（００９４１）撻低逾１巴仙，報７０﹒５銀。



＊廣東改新政砵砵車高興，交銀續唱好鐵鳥缸友掃＊



廣東政府近期出咗份完善促進消費體制實施方案，當中提到逐步放寬廣州、深圳汽車搖號同

競拍指標，擴大咗准購規模，神州砵砵車受惠晒政策靚爆鏡。廣汽（０２２３８）最醒神踢高逾

６巴仙，報７﹒６３銀，係表現最好國貨佬。華晨（０１１１４）鏟高逾５巴仙，報７﹒４７銀

。吉利（００１７５）起哄近５巴仙，報１３﹒０２銀，係表現最好藍戰士。比亞迪

（０１２１１）亦有力撐升逾４巴仙，報４７﹒２銀。長汽（０２３３３）撐實漲近４巴仙，報

５﹒６１銀。

雖然受中東緊張局勢、石油輸出國組織主導嘅減產，同埋俄羅斯上個月發現污染問題影響，

油價隔晚踢高逾１巴仙，但交銀國際最新寫咗份新報告，維持返神州三大鐵鳥嘅評級同「他屐」

，鐵鳥們起哄鏟高，東航（００６７０）繼續有中性評級，「他屐」５﹒５銀，今日踢高近３巴

仙，報４﹒４４銀。南航（０１０５５）繼續獲掃貨評級，「他屐」８﹒５７銀，最終飛起逾１

巴仙，報５﹒１７銀。國航（００７５３）同樣繼續獲有掃貨評級，「他屐」１０﹒９８銀，埋

單踢高逾半巴仙，報７﹒３２銀。



＊豬瘟削供應中糧萬洲升，避險需求減煤氣走勢慘＊



神州近日又再接連爆發非洲豬瘟，最新出事嘅地方係廣西嘅養豬場，當地阿爺已經即日封鎖

疫區。今次豬瘟再令豬肉供應減少，所以豬肉佬今日又畀缸友捧起。雨潤食品（０１０６８）結

束三連跌，今日飆逾５巴仙，報１﹒１６銀。中糧肉食（０１６１０）連續兩日觸低之後鏟高，

今日漲逾６巴仙，報２﹒６４銀。萬洲（００２８８）亦都生猛揚逾２巴仙，報７﹒４５銀。大

成食品（０３９９９）走高逾１巴仙，報０﹒４３５銀。

香江魚缸今日彈返起，「孖屐」避險需求減低咗，公用佬表現唔多掂。煤氣（００００３）

今日有股東會，四叔榮休，不過執董黃維義就話天然氣加價影響燃氣毛利，跣低幅度大約喺單位

數水平，煤氣最終今日埋單縮水近３巴仙，報１９﹒１２銀，係全日表現最差藍戰士。中電

（００００２）畀花旗國評級佬晨星降評級到走貨，今跌近２巴仙，報９０﹒９銀。電能實業

（００００６）無升跌，報５４﹒２５銀。長江基建（０１０３８）滑近１巴仙，報６０﹒０５

銀。港燈（０２６３８）剎車近２巴仙，報７﹒６１銀。

有「亞洲股神」之稱嘅四叔今日起退休，佢隻旗艦股恆地（０００１２）全日都有半個巴仙

進帳，收４９﹒１５銀；而美麗華酒店（０００７１）亦升近２巴仙收１６﹒２銀。



＊華為無ＣＵＴ單舜宇唔使喊，任老穩軍心５Ｇ佬好ｆｕｎ＊



早排舜宇（０２３８２）去參加行內會議，向外界透露目前華為訂單繼續保持正常，主席葉

遼寧仲話華為已經有兩手準備，相信事件影響不大，舜宇今日立即彈起近３巴仙，報６９﹒２銀

。其他手機設備佬都同樣造好，瑞聲（０２０１８）升近半巴仙，報４２﹒４５銀。丘鈦科技（

０１４７８）踢高近３巴仙，報５﹒６３銀。比亞迪電子（００２８５）抽高逾２巴仙，報

１０﹒６４銀。富志康（０２０３８）則逆市跌逾１巴仙，報０﹒９２銀。

華為大老闆任正非為咗穩定軍心，呢幾日同外界講，會通過提高晶片供應或者搵替代供應，

保持喺智能手機同５Ｇ領域嘅領先地位。５Ｇ佬今日算係略有斬獲，熊貓電子（００５５３）升

近２巴仙，報２﹒９５銀。中興（００７６３）踢高逾２巴仙，報１９﹒９８銀。鐵塔

（００７８８）飛起近３巴仙，報１﹒８１銀。京信通信（０２３４２）無升跌，報１﹒５６銀

。長飛光纖（０６８６９）漲逾近２巴仙，報１６﹒６４銀。請請！



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