【強積金】宏利（０９４５）：ＴＶＣ面世後每月錄４位數開戶宗數

強積金可扣稅自願性供款（ＴＶＣ）及自願醫保計劃（ＶＨＩＳ）自上月推出至今已近兩個

月，宏利香港僱員福利業務部副總裁兼主管吳清發表示，ＴＶＣ面世後每月均錄得４位數開戶宗

數。而５月情況更比４月更理想，當中有２５％為新客戶，而平均每月供款額超過３０００元。

《香港經濟日報》

