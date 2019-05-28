強積金可扣稅自願性供款（ＴＶＣ）及自願醫保計劃（ＶＨＩＳ）自上月推出至今已近兩個
月，宏利香港僱員福利業務部副總裁兼主管吳清發表示，ＴＶＣ面世後每月均錄得４位數開戶宗
數。而５月情況更比４月更理想，當中有２５％為新客戶，而平均每月供款額超過３０００元。
《香港經濟日報》
28/05/2019 09:22
【強積金】宏利（０９４５）：ＴＶＣ面世後每月錄４位數開戶宗數
強積金可扣稅自願性供款（ＴＶＣ）及自願醫保計劃（ＶＨＩＳ）自上月推出至今已近兩個
月，宏利香港僱員福利業務部副總裁兼主管吳清發表示，ＴＶＣ面世後每月均錄得４位數開戶宗
數。而５月情況更比４月更理想，當中有２５％為新客戶，而平均每月供款額超過３０００元。
《香港經濟日報》
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