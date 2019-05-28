Ａ股入摩擴容生效，港股全日漲１０２點報２７３９０點



《經濟通通訊社２８日專訊》美股隔晚（２７日）休市，歐股則全線造好，市場更同時有消

息指，阿里巴巴計劃今年下半年來港上市，帶動港交所（００３８８）表現，港股今早窄幅低開

１３點，未幾跌幅一度最多擴至５８點，全日低見２７２３０點，但隨著港交所升幅愈見顯著，

加上騰訊（００７００）連跌八日後反彈，汽車股亦受廣東省推出促汽車消費政策刺激下，Ａ股

入摩擴容亦於日內生效，港股於午後最多倒升２０２點，全日高見２７４９０點，惟尾市升幅逐

步見收窄，最終全日漲１０２點或０﹒３８％，報２７３９０點。主板成交１２６５﹒８億元，

較昨日大增７１﹒３％。

國企指數報１０４１６，升０﹒１３％或１３點。

摩指擴容今日收市後生效，外資終止連續８日的淨流出回流Ａ場，滬指收報２９０９點，升

１７點或０﹒６１％。深成指收報９０３５點，升５５點或０﹒６２％。兩市全日成交４９９６

億人民幣，按日增長１０﹒４％。



＊廣汽比亞迪領漲國指股，汽車經銷股全線落鑊＊



廣東省近日出台《完善促進消費體制機制實施方案》提出九方面２９條具體舉措，當中提到

促進汽車消費優化升級，消息帶動汽車股全線造好，吉利（００１７５）漲４﹒６６％，報

１３﹒０２元，為升幅最大藍籌。廣汽（０２２３８）升６﹒４２％，報７﹒６３元。比亞迪

（０１２１１）漲４﹒１９％，報４７﹒２０元。長汽（０２３３３）走高３﹒８９％，報

５﹒６１元，三者順序為升幅最大國指股。東風（００４８９）則上揚０﹒７８％，報６﹒５元

。北汽（０１９５８）漲５﹒３％，報４﹒７３元。華晨（０１１１４）飆５﹒２１％，報

７﹒４７元。

汽車經銷股亦全線急升，永達（０３６６９）飆１０﹒８３％，報６﹒４５元。中升

（００８８１）急升７﹒２５％，報１９﹒２４元。正通（０１７２８）走高３﹒６１％，報

３﹒１６元。和諧（０３８３６）揚１０﹒５７％，報２﹒７２元。

部分內需食品股則有追捧，統一（００２２０）漲１﹒６１％，報８﹒１９元。維他奶

（００３４５）於今日收市後獲納入ＭＳＣＩ香港指數，全日升５﹒３４％，報４１﹒４５元，

盤中高見４２﹒０５元，創上市新高。達利食品（０３７９９）走高２﹒９４％，報５﹒６０元

。旺旺（００１５１）揚１﹒４１％，報５﹒７５元。康師傅（００３２２）升１﹒４４％，報

１２﹒７０元。



＊阿里擬來港上市帶動港交所，資金流出公用股＊



彭博引述消息指，阿里巴巴集團計劃最早於今年下半年，申請在香港上市，預計集資額高達

２００億美元（約１５６０億港元），消息刺激港交所全日漲２﹒２％，報２５４﹒６元。阿里

系亦見造好，阿里健康（００２４１）揚２﹒２８％，報７﹒６４元。阿里影業（０１０６０）

無升跌，報１﹒５８元。海爾電器（０１１６９）漲３﹒５６％，報２０﹒０５元。擎天軟件

（０１２９７）逆市急挫７﹒４５％，報２﹒３６元。

重磅股方面，騰訊（００７００）連跌八日累挫逾一成三後，今反彈０﹒５６％，報

３２５﹒６０元。中移動（００９４１）挫１﹒５４％，報７０﹒５０元。友邦（０１２９９）

急升２﹒３１％，報７７﹒５０元。匯控（００００５）無升跌，報６５﹒４５元。

Ａ股造好帶動內險股表現，平保（０２３１８）升１﹒５４％，報８５﹒７元。國壽

（０２６２８）窄幅漲０﹒３３％，報１８﹒１８元。新華保險（０１３３６）揚２﹒１５％，

０﹒６２％，報１９﹒６２元。

公用股逆市受壓，煤氣（００００３）挫２﹒６５％，報１９﹒１２元；中電

（００００２）走低１﹒９４％，報９０﹒９元，兩者順序為跌幅最大藍籌。港鐵

（０００６６）軟０﹒４２％，報４７﹒５５元。長建（０１０３８）下滑０﹒９９％，報

６０﹒０５元。領展（００８２３）跌０﹒８３％，報９６﹒０５元。

裕華能源（０２７２８）飆升１７５﹒９５％，報０﹒２１８元，為升幅最大個股。百宏實

業（０２２９９）急跌５９﹒８％，報５﹒７元，為跌幅最大個股。（ｔｔ）

