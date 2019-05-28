【移交逃犯】林鄭：將在幾日內一併回應各方對修例的意見

《經濟通通訊社２８日專訊》行政長官林鄭月娥出席行政會議前見記者時表示，保安局局長

李家超昨日與香港總商會會面，自己在晚上也有機會見到總商會主席夏雅朗，對方向她表示支持

政府的修例工作。對於商會和其他各界就修例提出有建設性的建議，政府正在整合，會爭取在幾

日內一併回應。

林鄭月娥又指，稍後已約見３、４名外國領事就修例親自解說。她認為有些擔心是過慮的，

強調政府每一日都會繼續解說，又形容今次的修例很重要，指「我個人承受幾多政治批評，都是

覺得這件事是要做的」。（ｃｗ）（ｚｚ）

