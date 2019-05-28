  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/05/2019 12:48

【沙中醜聞】禮頓承認未發現鋼筋螺絲帽不匹配，指是因溝通出問題

　　《經濟通通訊社２８日專訊》沙中線調查委員會繼續第二階段的實質聆訊。昨日（２７日）
紮鐵分判商永光的代表律師指承建商禮頓應知道需要使用甚麼物料，但並無提供正確的物料。商
禮頓的代表律師在今早陳詞時承認，由於工程期間出現溝通問題，令工程人員未能得悉有鋼筋同
螺絲帽不匹配的情況，影響接駁鋼筋工作，在多次檢查中亦未能發現。至於有螺絲帽損毀令鋼筋
無法接駁等問題，禮頓就認為是永光未有妥善做好工作。
　　禮頓否認遺失表格，指只是因工程人員工作太忙，未有提交部分檢測表格，又稱即使沒有表
格，也不代表工程進行前沒有檢查及批准，港鐵的證供可以證明。至於工程中有７％鋼筋無在本
地進行質量檢測，禮頓認為不會影響安全，稍後會提交專家報告證明。
　　另外，政府的代表律師表示，沙中線紅磡站全面評估策略的第二階段工作上月已經大致完成
，共檢查了２２５個鋼筋接駁螺絲帽樣本，其中１５２個鋼筋扭入螺絲帽的長度是３７毫米以上
，有３９個長度少於３７毫米，有７、８支鋼筋並無扭入螺絲帽，其餘則未能提供有效讀數。政
府已成立專責小組跟進第三階段的評估工作，港鐵在今個月將向政府提交最終草擬報告，政府與
港鐵再於６月底提交最終報告。（ｃｗ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道28/05/2019
【教育股浪潮】內地大學教育發展具潛力 在線教育成效存疑
生財有道28/05/2019
【教育股浪潮】中資教育股政策風險稍降 行業維持穩定增長
生財有道28/05/2019
《開市GoodMorning》陳政深：騰訊330元水平阻力大
FOCUS28/05/2019
【FOCUS】「疑歐」勢力縱未「奪權」 英法意右傾風險勿忽視
國際動態28/05/2019
歐議會選舉 極右政黨綠黨成贏家
中國故事28/05/2019
大灣區協調發展 廣州珠海中山各司其職
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金