【沙中醜聞】禮頓承認未發現鋼筋螺絲帽不匹配，指是因溝通出問題

《經濟通通訊社２８日專訊》沙中線調查委員會繼續第二階段的實質聆訊。昨日（２７日）

紮鐵分判商永光的代表律師指承建商禮頓應知道需要使用甚麼物料，但並無提供正確的物料。商

禮頓的代表律師在今早陳詞時承認，由於工程期間出現溝通問題，令工程人員未能得悉有鋼筋同

螺絲帽不匹配的情況，影響接駁鋼筋工作，在多次檢查中亦未能發現。至於有螺絲帽損毀令鋼筋

無法接駁等問題，禮頓就認為是永光未有妥善做好工作。

禮頓否認遺失表格，指只是因工程人員工作太忙，未有提交部分檢測表格，又稱即使沒有表

格，也不代表工程進行前沒有檢查及批准，港鐵的證供可以證明。至於工程中有７％鋼筋無在本

地進行質量檢測，禮頓認為不會影響安全，稍後會提交專家報告證明。

另外，政府的代表律師表示，沙中線紅磡站全面評估策略的第二階段工作上月已經大致完成

，共檢查了２２５個鋼筋接駁螺絲帽樣本，其中１５２個鋼筋扭入螺絲帽的長度是３７毫米以上

，有３９個長度少於３７毫米，有７、８支鋼筋並無扭入螺絲帽，其餘則未能提供有效讀數。政

府已成立專責小組跟進第三階段的評估工作，港鐵在今個月將向政府提交最終草擬報告，政府與

港鐵再於６月底提交最終報告。（ｃｗ）（ｚｚ）

