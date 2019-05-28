《經濟通通訊社２８日專訊》行政長官林鄭月娥早前就德國給予兩名港人難民身份，主動接
洽德國駐港署理總領事表示強烈反對及深切遺憾。德國駐港總領事館發新聞稿回應，指一向重視
與香港的良好雙邊關係，強調德國對港政策並無改變，並會繼續推進相互友好關係。
領事館表示，批出難民庇護的決定，是由德國聯邦移民與難民署負責，會根據申請人的陳述
，逐個個案按照法律而獨立作出，德國外交部並沒參與決策過程，不過就事件有與德國政府保持
聯繫。（ｃｗ）（ｚｚ）
28/05/2019 15:29
【移交逃犯】德國駐港總領事館指審批庇護申請個案是由難民署負責
《經濟通通訊社２８日專訊》行政長官林鄭月娥早前就德國給予兩名港人難民身份，主動接
洽德國駐港署理總領事表示強烈反對及深切遺憾。德國駐港總領事館發新聞稿回應，指一向重視
與香港的良好雙邊關係，強調德國對港政策並無改變，並會繼續推進相互友好關係。
領事館表示，批出難民庇護的決定，是由德國聯邦移民與難民署負責，會根據申請人的陳述
，逐個個案按照法律而獨立作出，德國外交部並沒參與決策過程，不過就事件有與德國政府保持
聯繫。（ｃｗ）（ｚｚ）
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