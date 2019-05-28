《股金豐采－涂國彬》脫歐前景不明朗，英鎊波幅加大

《股金豐采》上周五（２４日），英國首相文翠珊含淚宣布辭職，上任以來，她一直奔波於

英國「脫歐」事件，但屢試屢敗，目前已經將英國「脫歐」的最後期限延遲至１０月３１日，最

終還是未能完成使命，如此一來，「脫歐」似乎在一夜之間又重新回到原點，又面臨各種可能性

。



＊英鎊持續受壓＊



英鎊的下跌已經不是一兩天。從２０１６年６月全民公投，有５１﹒９％的選民投票支持

「脫歐」起，英鎊就受壓回落，期間亦有反彈，但１﹒４５水平附近阻力大，英鎊很快再次轉弱

，近三年累積了逾一成跌幅。今年年初開始還一度靠穩，但從今年５月第二周開始就加速下跌，

失守主要均線支持，上周四（２３日）更是低見１﹒２６０６，測試１﹒２６的支持。好在上周

五止跌反彈，但還是連跌三周，本周延續跌勢。

但接下去，誰來接替文翠珊的位置？這個燙手的山芋並不是簡單可以解決，在解決「脫歐」

的同時，此人還需考慮自己能否坐穩首相之位，權衡各方利益，不想重蹈覆轍。



＊「硬脫歐」概率增加＊



眼下，無協議「脫歐」的概率升溫，這對於英國和歐洲影響都將非常大，對經濟是重挫。「

脫歐」問題將何去何從？依舊面對較大的不確定性，英鎊後市仍面對挑戰。

這樣的不確定性，讓英央行難以繼續貨幣政策正常化的步伐，如果真的「硬脫歐」，減息的

概率升溫，短線英鎊還將進行震盪調整，反彈空間有限，後市甚至有測試年內低點的可能，波幅

將進一步擴大。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

