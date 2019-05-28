《鍾之日記》恒指大摩降目標，Ａ股入摩今擴容

《鍾之日記》５月２８日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



摩笛再奏！摩根士丹利繼５月中將恆生指數明年６月底基本目標下調至３０８００點後，最

新報告進一步將目標降低９％至２８０００點，主要反映貿易戰升溫令全球貿易緊張局勢持續，

並維持減持中港股票的建議。此外，國指目標亦由１１７００點調低至１０７２０點，降幅

８﹒４％，ＭＳＣＩ中國及ＭＳＣＩ新興市場指數目標亦分別下調１４％及６％。

大摩表示，貿易風險的存在時間較原先預期長，現時預測中美兩國緊張關係要到６月底才會

開始降溫。再者，除了關稅措施外，美國近期對華為施加的限制，顯示關稅以外的貿易壁壘亦增

加市場風險。由於估計緩慢增長及人民幣弱勢將持續一段時間，調低中港企業盈利預測，現時

該行對ＭＳＣＩ中國明年１２月的每股盈利預測比市場平均低１２％。

阿里巴巴計劃今年下半年來港上市，帶動港交所（００３８８）表現，港股今早窄幅低開

１３點，但隨著港交所升幅愈見顯著，加上騰訊（００７００）連跌八日後反彈，港股於午後最

多倒升２０２點，高見２７４９０點，惟尾市升幅見收窄，最終全日漲１０２點或０﹒３８％，

報２７３９０點。主板成交１２６５﹒８億元，較昨日大增７１﹒３％。港交所收漲２％，騰訊

反彈０﹒５６％。



＊外資回流，滬指二千九失復得＊



Ａ股入摩擴容今日收市後生效，外資終止連續８日的淨流出回流Ａ場，滬深兩市早段在權重

股帶動下明確轉升，滬綜指午後更升超過１％，但接近尾盤外資淨流入量突快速收縮，權重板塊

回頭跌，導致滬指升幅全銷，不過在收市前數分鐘又再出現大額外資流入，再度拉漲滬指，最終

收報２９０９﹒９１點收市，升０﹒６１％，危站二千九。

兩市全日成交４９９６億元人民幣，按日增長１０﹒４％，外資全日通過陸股通向Ａ股流入

５５﹒６７億元，，為３月２９日約兩個月來最高，亦結束此前連續８日淨賣出共２７２﹒４９

億元。



＊廣東催谷汽車消費，汽車經銷股急彈起＊



廣東省出台《廣東省完善促進消費體制機制實施方案》，在刺激汽車消費上有不少著墨，提

出優化汽車消費環境，逐步放寬廣州、深圳市汽車搖號和競拍指標，擴大准購規模，其他地市不

得再出台汽車限購規定。

方案亦提出，完善二手車消費市場，簡化二手車交易手續，交易所在地可直接辦理轉移登記

手續，推進全省機動車轉籍檔案資料電子化轉遞；珠三角區域內互遷的在用車排放限值在一定過

渡期可執行國五標準。並促進汽車消費優化升級，重點推廣新能源汽車應用，加快充換電基礎設

施建設，並對全省高速公路服務區、城市新建公共停車場、社區等充電設施的建設作出明確要求

。

內地會以搖號和競拍車牌調控汽車數量，如今廣東省放寬廣深兩個重點城市的准購規模，無

疑有助提振當地汽車銷售。消息刺激汽車經銷股急漲。永達汽車（０３６６９）及和階汽車

（０３８３６）雙雙急漲超過１０％，廣匯寶信（０１２９３）飆７﹒９％，中升控股

（００８８１）亦收漲７﹒２％。

其他汽車股今日亦普遍上揚，廣汽（０２２３８）大升６﹒４％，華晨（０１１１４）揚

５﹒２％，吉利（００１７５）亦漲４﹒７％。



＊四叔宣告退場，回歸家庭弄孫為樂＊



再多一位香港地產大亨離開舞台，恆基地產（０００１２）公布，現年９１歲的「四叔」李

兆基因為年事已高，決定辭任恆地主席兼總經理；李兆基亦於同日辭任煤氣（００００３）主席

、非執董及提名委員會及薪酬委員會成員等職務，以及恆基發展（０００９７）董事一職。

李兆基退位後，其長子李家傑及次子李家誠將接棒，獲委任為恆地及煤氣的聯席主席兼總經

理，分別主力負責恆地內地及本港事務。

四叔今日應該是最後一次被傳媒請教對樓市的看法，他回應指香港的房地產相關行業在本地

ＧＤＰ佔了相當比重，如樓市下跌，對經濟定會有影響，但有金管局長期嚴密監察市場，目前樓

市崩盤風險應不高。

四叔今日接受記者提問時，部分問題需要由其兩名兒子代答，但提到其退休計劃時則顯得有

些興奮，稱最享受與孫兒一齊玩樂，讓他有返老還童、回復青春的感覺，更表示希望可以抱到曾

孫。

四叔表示享受天倫之樂，但其恆地家族關係一直備受外界關注，事關兩兒子多年前曾在繼後

香燈方面各施各法，李家傑更因代母產子引爆全城熱話，大家關注兩人是否有出現權力鬥爭的情

況，甚至會否影響到公司日後的決策。

恆地（０００１２）今日升０﹒５％歡送四叔，收市報４９﹒１５元。



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