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即市新聞

28/05/2019 08:54

【貿易開戰】郭樹清：中美摩擦對金融市場衝擊有限，後面影響更小

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》銀保監主席郭樹清四天之內兩度發聲，他
在央視《新聞聯播》表示，中美經貿摩擦升級對中國金融市場衝擊有限，隨著金融供給側結構性
改革的推進，金融業加大對實體經濟的支持，中國經濟的韌性將得到進一步增強。
　　郭樹清表示，中美經貿摩擦發生一年多以來，中國金融市場雖然一度出現波動，但目前市場
心態恢復穩定，不再盲目恐慌。「經過了一年多大家看下來，問題沒那麼嚴重，實際對經濟的影
響很有限。中國經濟穩中向好，結構調整照常進行，新舊動能轉換繼續前進。金融市場沒有恐慌
，老百姓沒有恐慌。無論是股市還是匯市，我相信後面的影響會更小一些。」
　　當前，中國經濟基本面總體向好，為金融市場穩定提供了最重要的支撐。此外，中國宏觀槓
桿率保持穩定，影子銀行等高風險因素正在得到化解。金融風險總體可控。高風險資產兩年壓縮
了１２萬億人幣，這方面的風險得到了有效控制，應該說從過去的發散狀態轉向了收斂。「我們
處置風險都是比較主動地去處置它，不是說等著危機爆發了，不可收拾了，你再去搶救。」
　　在擴大銀行業和保險業開放方面，郭樹清表示，將來外資（持股比例）不僅５１％可以，
６１％、７１％、８１％甚至１００％可以設立機構，希望有更多的外資機構特別是表現好的世
界著名機構投資者到中國來投資。

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