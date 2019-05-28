《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》銀保監數據顯示，中國４月末銀行業金融
機構資產總額２６８﹒５３萬億元（人民幣．下同），同比增長８％；中國１－４月末銀行業金
融機構負債總額２４６﹒１５萬億元人民幣，同比增長７﹒７％。
28/05/2019 09:24
【駐京專電】銀保監：４月末銀行業金融機構資產總額同比增８％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》銀保監數據顯示，中國４月末銀行業金融
機構資產總額２６８﹒５３萬億元（人民幣．下同），同比增長８％；中國１－４月末銀行業金
融機構負債總額２４６﹒１５萬億元人民幣，同比增長７﹒７％。
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