【接管包商】標普：救助包商銀行符預期，傳遞政府支持銀行業信號

《經濟通通訊社２８日專訊》標普表示，中國接管陷入嚴重信用風險的包商銀行，傳達出其

繼續高度支持銀行業的清晰信號，預計監管當局對困境銀行的管理具有高度靈活性，並認為金融

穩定依然是首要考慮因素。該行表示，其評級繼續將政府對銀行業整體及各家銀行的大力支持納

入考量。（ｗｌ）

