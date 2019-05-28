【人行放水】消息稱人行今進行１５００億逆回購，淨投放７００億

《經濟通通訊社２８日專訊》市場消息指，人行今日將進行１５００億元（人民幣．下同）

７天期逆回購操作操作。

公開市場今日有８００億元逆回購到期，即今日淨投放７００億元。

《中國證券報》今日頭版文章指出，人行昨日（２７日）重啓並開展了逆回購操作，這是一

次不太尋常的操作。結合短期內貨幣債券市場出現的波動來看，人行適時適量的流動性投放舉動

釋放出明確信號－－監管層密切關注金融市場運行和流動性狀況，無論是季節性還是事件性衝擊

造成的市場波動均處於可控範圍，流動性將保持合理充裕。（ａｃ）

