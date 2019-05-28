《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行公布，今日進行的１５００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％。
公開市場今日有８００億元逆回購到期，即今日淨投放７００億元。（ａｃ）
28/05/2019 10:23
【人行放水】人行１５００億逆回購利率持平，淨投放７００億
《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行公布，今日進行的１５００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％。
公開市場今日有８００億元逆回購到期，即今日淨投放７００億元。（ａｃ）
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