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即市新聞

28/05/2019 09:00

【華為風波】被指轉運華為包裹到美國，聯邦快遞澄清屬誤送

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據外電引述華為方面指，聯邦快遞將從日本寄往華為中國地址
的兩個包裹轉運至美國，並試圖轉運另外兩個由越南寄往華為其他亞洲辦公室的包裹，其行為均
未取得華為授權。華為表示正重新審視與聯邦快遞的關係。
　　華為向外電提供了聯邦快遞包裹追蹤記錄的圖片，但報道指無法查證追蹤記錄的真實性。聯
邦快遞對該追蹤記錄圖片不予置評，稱公司政策禁止其披露客戶信息；公司發言人澄清涉事包裹
出現誤送情況，強調是單一個案，沒有任何其他方要求聯邦快遞轉運這些包裹。
　　美國商務部暫時未有回應事件。（ｅｙ）

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