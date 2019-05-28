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即市新聞

28/05/2019 16:06

【Ａ股外援】擴容生效前夕外資終止８日流出，表列新入摩股份表現

　　《經濟通通訊社２８日專訊》明晟ＭＳＣＩ擴容今日收市後生效，將２６隻Ａ股新納入
ＭＳＣＩ中國指數，當中１８隻來自創業板，是首次有創業板股份入選ＭＳＣＩ。
　　外資今日行動反覆，早上一度淨流入Ａ股超過４０億元（人民幣．下同），直至下午Ａ股表
現強勢，外資便急速離場，淨流入量一度縮窄至僅逾６億元，但收市前數分鐘又再出現大額外資
流入，最終外資全日流入５５﹒６７億元，為３月２９日約兩個月來最高，亦結束此前連續８日
淨賣出總共２７２﹒４９億元。
　　滬指收報２９０９﹒９１點，升０﹒６１％，危站二千九；深成指升０﹒６２％，創業板指
升０﹒８９％。
　　盤後被納入ＭＳＣＩ中國指數股份今日幾近全線升，收市表現如下：

　　股份　　（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　兗州煤業（滬：６００１８８）　　　１０﹒９１元　　　＋１﹒３９％
　　財通證券（滬：６０１１０８）　　　１０﹒６３元　　　＋０﹒２８％
　　君正集團（滬：６０１２１６）　　　　３﹒３７元　　　＋０﹒３０％
　　成都銀行（滬：６０１８３８）　　　　８﹒６５元　　　＋１﹒１７％
　　泛海控股（深：００００４６）　　　　６﹒５４元　　　＋０﹒１５％
　　恆逸石化（深：０００７０３）　　　１３﹒５５元　　　＋４﹒３１％
　　傳化智聯（深：００２０１０）　　　　７﹒６８元　　　＋２﹒８１％
　　東山精密（深：００２３８４）　　　１３﹒６８元　　　＋０﹒０７％

　　樂普醫療（深：３００００３）　　　２４﹒３７元　　　＋１﹒９２％　　
　　愛爾眼科（深：３０００１５）　　　３７﹒８９元　　　＋５﹒８４％　
　　網宿科技（深：３０００１７）　　　１１﹒０４元　　　－０﹒６３％　　
　　同花順　（深：３０００３３）　　　８９﹒９０元　　　＋０﹒０２％　
　　東方財富（深：３０００５９）　　　１３﹒０５元　　　＋０﹒６９％　　
　　智飛生物（深：３００１２２）　　　４１﹒７０元　　　＋２﹒８４％　　
　　匯川技術（深：３００１２４）　　　２２﹒７０元　　　－０﹒５３％　　　　
　　沃森生物（深：３００１４２）　　　２５﹒１５元　　　＋１﹒５３％　　
　　宋城演藝（深：３００１４４）　　　２１﹒８６元　　　＋０﹒４６％　　

　　泰格醫藥（深：３００３４７）　　　６９﹒４８元　　　＋１﹒５９％　
　　三環集團（深：３００４０８）　　　１８﹒７５元　　　＋２﹒１２％　　
　　芒果超媒（深：３００４１３）　　　４３﹒５０元　　　＋０﹒２３％　　
　　藍思科技（深：３００４３３）　　　　７﹒２３元　　　＋０﹒５６％　　
　　先導智能（深：３００４５０）　　　２８﹒７２元　　　＋１﹒２３％　　
　　溫氏股份（深：３００４９８）　　　３８﹒３８元　　　＋７﹒０６％　　
　　康泰生物（深：３００６０１）　　　５２﹒２６元　　　＋４﹒８１％　
　　寧德時代（深：３００７５０）　　　７１﹒８８元　　　＋３﹒８７％　　
　　邁瑞醫療（深：３００７６０）　　１４７﹒７１元　　　＋２﹒８５％　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｙ）

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