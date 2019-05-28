【Ａ股外援】擴容生效前夕外資終止８日流出，表列新入摩股份表現

《經濟通通訊社２８日專訊》明晟ＭＳＣＩ擴容今日收市後生效，將２６隻Ａ股新納入
ＭＳＣＩ中國指數，當中１８隻來自創業板，是首次有創業板股份入選ＭＳＣＩ。
外資今日行動反覆，早上一度淨流入Ａ股超過４０億元（人民幣．下同），直至下午Ａ股表
現強勢，外資便急速離場，淨流入量一度縮窄至僅逾６億元，但收市前數分鐘又再出現大額外資
流入，最終外資全日流入５５﹒６７億元，為３月２９日約兩個月來最高，亦結束此前連續８日
淨賣出總共２７２﹒４９億元。
滬指收報２９０９﹒９１點，升０﹒６１％，危站二千九；深成指升０﹒６２％，創業板指
升０﹒８９％。
盤後被納入ＭＳＣＩ中國指數股份今日幾近全線升，收市表現如下：
股份 （編號） 現價（人民幣） 變幅
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兗州煤業（滬：６００１８８） １０﹒９１元 ＋１﹒３９％
財通證券（滬：６０１１０８） １０﹒６３元 ＋０﹒２８％
君正集團（滬：６０１２１６） ３﹒３７元 ＋０﹒３０％
成都銀行（滬：６０１８３８） ８﹒６５元 ＋１﹒１７％
泛海控股（深：００００４６） ６﹒５４元 ＋０﹒１５％
恆逸石化（深：０００７０３） １３﹒５５元 ＋４﹒３１％
傳化智聯（深：００２０１０） ７﹒６８元 ＋２﹒８１％
東山精密（深：００２３８４） １３﹒６８元 ＋０﹒０７％
樂普醫療（深：３００００３） ２４﹒３７元 ＋１﹒９２％
愛爾眼科（深：３０００１５） ３７﹒８９元 ＋５﹒８４％
網宿科技（深：３０００１７） １１﹒０４元 －０﹒６３％
同花順 （深：３０００３３） ８９﹒９０元 ＋０﹒０２％
東方財富（深：３０００５９） １３﹒０５元 ＋０﹒６９％
智飛生物（深：３００１２２） ４１﹒７０元 ＋２﹒８４％
匯川技術（深：３００１２４） ２２﹒７０元 －０﹒５３％
沃森生物（深：３００１４２） ２５﹒１５元 ＋１﹒５３％
宋城演藝（深：３００１４４） ２１﹒８６元 ＋０﹒４６％
泰格醫藥（深：３００３４７） ６９﹒４８元 ＋１﹒５９％
三環集團（深：３００４０８） １８﹒７５元 ＋２﹒１２％
芒果超媒（深：３００４１３） ４３﹒５０元 ＋０﹒２３％
藍思科技（深：３００４３３） ７﹒２３元 ＋０﹒５６％
先導智能（深：３００４５０） ２８﹒７２元 ＋１﹒２３％
溫氏股份（深：３００４９８） ３８﹒３８元 ＋７﹒０６％
康泰生物（深：３００６０１） ５２﹒２６元 ＋４﹒８１％
寧德時代（深：３００７５０） ７１﹒８８元 ＋３﹒８７％
邁瑞醫療（深：３００７６０） １４７﹒７１元 ＋２﹒８５％
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