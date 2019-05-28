《經濟通通訊社２８日專訊》ＭＳＣＩ今日起將２６隻Ａ股新納入ＭＳＣＩ中國指數。瑞銀
中國證券業務主管房東明預計ＭＳＣＩ將Ａ股的納入因子從５％上調至２０％，可在今年為Ａ股
市場帶來７００億美元的資金淨流入。他指出，２０１８年，境外投資者持有全部Ａ股約
６﹒７％，未來隨著Ａ股在ＭＳＣＩ指數中權重的增加，比例有望進一步上升。
瑞銀又預期，如果中國進一步開放和發展市場，ＭＳＣＩ或將進一步提升Ａ股的權重。
（ａｃ）
28/05/2019 16:06
【Ａ股外援】瑞銀：Ａ股入摩擴容料帶來７００億美元資金淨流入
《經濟通通訊社２８日專訊》ＭＳＣＩ今日起將２６隻Ａ股新納入ＭＳＣＩ中國指數。瑞銀
中國證券業務主管房東明預計ＭＳＣＩ將Ａ股的納入因子從５％上調至２０％，可在今年為Ａ股
市場帶來７００億美元的資金淨流入。他指出，２０１８年，境外投資者持有全部Ａ股約
６﹒７％，未來隨著Ａ股在ＭＳＣＩ指數中權重的增加，比例有望進一步上升。
瑞銀又預期，如果中國進一步開放和發展市場，ＭＳＣＩ或將進一步提升Ａ股的權重。
（ａｃ）
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