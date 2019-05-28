  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/05/2019 16:06

【Ａ股外援】瑞銀：Ａ股入摩擴容料帶來７００億美元資金淨流入

　　《經濟通通訊社２８日專訊》ＭＳＣＩ今日起將２６隻Ａ股新納入ＭＳＣＩ中國指數。瑞銀
中國證券業務主管房東明預計ＭＳＣＩ將Ａ股的納入因子從５％上調至２０％，可在今年為Ａ股
市場帶來７００億美元的資金淨流入。他指出，２０１８年，境外投資者持有全部Ａ股約
６﹒７％，未來隨著Ａ股在ＭＳＣＩ指數中權重的增加，比例有望進一步上升。
　　瑞銀又預期，如果中國進一步開放和發展市場，ＭＳＣＩ或將進一步提升Ａ股的權重。
（ａｃ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道28/05/2019
【四叔退休—圖輯】「亞洲股神」李兆基的發跡史及日常
生財有道28/05/2019
【四叔退休】李家誠：父親退休後將享家庭樂 兩兄弟分工沒新部署
生財有道28/05/2019
【四叔退休】李兆基：有重要決策仍參與 形容兩兒子已做到一百分
生財有道28/05/2019
【教育股浪潮】內地大學教育發展具潛力 在線教育成效存疑
生財有道28/05/2019
【教育股浪潮】中資教育股政策風險稍降 行業維持穩定增長
生財有道28/05/2019
《開市GoodMorning》陳政深：騰訊330元水平阻力大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金