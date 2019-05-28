【ＦＯＣＵＳ】「疑歐」勢力縱未「奪權」，英法意右傾風險勿忽視

【ＦＯＣＵＳ】５年一度的歐洲議會選舉（Ｅｕｒｏｐｅａｎ Ｅｌｅｃｔｉｏｎｓ）塵埃

落定，２８個成員國總投票率錄２０年新高。儘管「疑歐」及右翼勢力在英國、法國、意大利、

希臘告捷，惟於全部７５１席中並未取得壓倒性勝利，「親歐」黨團－－歐洲人民黨（１８０席

）、社會民主黨（１４６席）、自由民主黨（１０９席）仍斬獲最多議席且擁逾半優勢，刺激歐

元兌美元一度高見１﹒１２１５。

不過，疑歐及右翼黨團－－歐洲保守與改革黨（５９席）、民族和自由歐洲（５８席）、自

由和直接民主歐洲（５４席）雖未能「奪權」，但影響力卻不容忽視，未來５年歐洲的政經決策

勢充滿更多不確定性，而英國、法國、意大利政壇右傾的風險亦不容忽視。



＊英脫歐黨大勝，法馬克龍失勢＊



今次選舉的最大贏家，當屬成立僅４個月的英國「脫歐黨（Ｂｒｅｘｉｔ Ｐａｒｔｙ）」

，憑藉２９席進帳，其不僅大勝工黨（１０席）及保守黨（４席），更一鳴驚人地成為歐洲議會

中最大單一政黨。

同樣令人側目的還有法國和意大利。前者由馬琳勒龐執掌的極右「國民聯盟

（Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｒａｌｌｙ）」，力壓總統馬克龍的「共和前進黨」；後者由副總理薩爾

維尼領導的右翼「聯盟黨（Ｌｅａｇｕｅ）」，則贏得２８席，勢成僅次「脫歐黨」的歐洲議會

第二大單一政黨。

另值得一提的是，關注氣候環保、男女平權的「綠黨（Ｇｒｅｅｎ Ｐａｒｔｙ）」，於各

國支持度均見增加，合計取得６９席，成為三大「親歐」黨團外的第四大勢力，未來隨時成為「

造王者」。

疑歐及右翼勢力在英國、法國、意大利所向披靡，加上歐洲議會的傳統中間派聯盟－－歐洲

人民黨黨團、社會民主黨黨團首次失去過半優勢，惟今次選舉結果顯示，「親歐」仍是主流，而

布魯塞爾極需改變。



＊政黨各有盤算添未來不確定性＊



歐洲對外關係委員會（ＥＣＦＲ）高級研究員Ｓｕｓｉ Ｄｅｎｎｉｓｏｎ就認為，布魯塞

爾處於「非常不穩定的選舉後環境」中，歐洲人面臨決定性時刻，無論是親歐還是疑歐的政黨，

都面臨如何實現共同目標的挑戰。歐洲政策研究中心主任Ｄａｎｉｅｌ Ｇｒｏｓ則指，歐盟需

要可以將不同政黨聚集在一起的人，因人們永遠不知道下一次危機會帶來甚麼。

ＥＣＦＲ月初發表的一項針對１４個成員國、逾６萬人的調查就顯示，多數受訪者預期，歐

盟將在未來１０－２０年內崩潰。在英國大獲全勝的「脫歐黨」領袖法拉奇就稱，結果反映英國

民眾對落實脫歐的期盼，而他已準備好在大選中將保守黨和工黨取而代之；而在法國，鼓吹「脫

歐」的馬琳勒龐亦極可能於２０２２年勝出法國總統大選。

倘若英國不可避免「硬脫歐」，及法國疑歐派上台後效仿舉行「脫歐」公投，加上剛剛在議

會選舉中勝出的意大利副總理揚言將在制訂下一次預算時反擊歐盟對赤字比例的要求，歐盟、歐

元的苦日子恐在後頭。截至周二（２８日）中午，歐元兌美元升幅全銷並倒跌，而英鎊兌美元仍

傾向下行，或下試心理點位１﹒２５００。（經濟通通訊社 俞瑾）

