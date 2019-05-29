《匯市縱橫－蕭啟洪》文翠珊６月辭任，繼任人能否帶來改變？

《匯市縱橫》上月英國媒體以「Ｕ﹒Ｋ ｗｉｌｌ ｓｅｅ ｔｈｅ ｅｎｄ ｏｆ

Ｍａｙ ｂｅｆｏｒｅ ｔｈｅ ｅｎｄ ｏｆ Ａｐｒｉｌ」，揶揄英國首相文翠珊

（Ｔｅｒｅｓａ Ｍａｙ）未能推動「脫歐」進程，即將要引咎辭職。堅強的Ｍａｙ姐成功爭取

暫續「里斯本條約」第５０條。不過伴隨著５月的完結，文翠珊含淚宣布會在６月７日辭任保守

黨黨魁，她的唐寧街１０號之旅或許到最後沒有完美句號。自「脫歐」公投以來，民意在「留歐

」、「脫歐」之中搖擺不定，交織著英倫三島文化及歷史上的恩怨情仇、愛爾蘭邊界問題等等，

即使呼聲最高前外相約翰遜（Ｂｏｒｉｓ Ｊｏｈｎｓｏｎ）、前環境大臣高文浩

（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｇｏｖｅ）、前脫歐事務大臣藍韜文（Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｒａａｂ）等人上

台，又能帶來甚麼改變？



早在３月時，筆者見英國以「拖字訣」應付歐盟，曾經與同事閒談時開玩笑，或者「脫歐」

會以永續「里斯本條約」第５０條作結，每年歐盟與英國行禮如儀式延長一下「脫歐」，可能拖

至歐盟解體時英國還留在歐盟區。現代說永遠已經很難，但再續一兩年卻成為現今最佳選項。因

兩年當中英國將有可能再做公投以徹底粉碎部分英國人留歐的懸念或推翻２０１６年公投「脫歐

」的決定。若死守１０月末的「脫歐」底線，英國似乎沒有更好的選擇。



即使最近英國經濟回穩，受制於無盡的「脫歐」亂局，英磅依然受壓，下試１﹒２６水平後

回穩至１﹒２６８０。候選人約翰遜曾提及即使沒有協議也要「脫歐」，若１０月「硬脫歐」成

真，筆者拭目以待英磅有史以來新低１算的可能性。這場亂局之中，英國人民唯一可幸的，或許

就是手中能有一張選票，並且由此至終都受到尊重及嚴正對待。



轉眼間６月將到，進入下半年，中美貿易談判仍然僵持，特朗普親手炮製的五窮月會否延續

為六絕月，便要看他老人家的一念了！市場資金繼續流向避險貨幣，雖然不是４月般遊日本的旺

季，日圓受追捧，美金兌日圓正挑戰１０９關口，投資者不防考慮一下。



＊本周策略＊



歐元：早前建議候高於１﹒１２５０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒１０５０，止蝕

１﹒１３５０。



日圓：本周建議候高於１１０﹒５０沽出美元兌日圓，目標１０９﹒２０，止蝕１１１﹒５０。



英鎊：本周建議候高於１﹒２８６０沽出英鎊兌美元，目標１﹒２６２０，止蝕１﹒３０００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

