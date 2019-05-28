《師傅教路－黃瑋傑》太興招股在即年度毛利率遜翠華，純利率較優

《師傅教路》香港餐飲集團太興集團已通過了聆訊，將於５月３０日公開招股，計劃募資

１０億元，並於６月１３日正式掛牌。另一方面，同樣於香港從事餐飲業務之翠華控股

（０１３１４）卻於上周五（２４日）發出了盈警，其股價昨日（２７日）下跌超過一成，收報

０﹒６８元。



＊翠華料年度稅後溢利大幅減少逾七成＊



先說翠華的盈警，集團預期截至今年３月３１日止年度的除稅後溢利按年大幅減少逾

７０％，主要由於年內面對持續具挑戰之營商環境導致營運收益減少，以及業務發展成本及營運

費用增加所致。翠華２０１７╱１８財政年度除稅後溢利為８０７７萬元，按照其盈利預告計算

，２０１８╱１９財政年度其除稅後溢利可能只有２４００萬元，意味２０１８╱１９下半年度

除稅後溢利可能不到１０００萬元，較上半財年的１４４７萬元除稅後溢利進一步減少。截至去

年９月底，翠華經營合共７４家餐廳，包括６８家由集團擁有並以「翠華」品牌經營的餐廳，其

中３０家位於香港、３４家位於中國內地、３家位於澳門及１家位於新加坡。另外，集團亦積極

創立新品牌，包括主打日式快餐的「廿一堂」、標榜以日本進口麵粉製作產品的「ＢＥＡＴ Ｂ

ａｋｅｒｙ」、供應地道小食的「輕﹒快翠」、提供中端日式簡約料理的「千羽堂」及主打外賣

海南雞菜飯的「花盛」。



＊太興香港自營休閒餐飲餐廳市佔４％＊



從太興的上市文件可以見到，該集團亦走多元品牌路線，除旗艦品牌「太興」外，其品牌組

合包括「茶木」、「靠得住」、「敏華冰廳」、「錦麗」、「東京築地食堂」、「漁牧」、「飯

規」及「夫妻沸片」。截至今年５月２１日，其餐廳網絡有１９１間餐廳（１８４間自營及７間

特許經營餐廳），當中１２６間位於香港、６３間在中國內地、１間位於澳門及１間在台灣。根

據弗若斯特沙利文報告，在２０１７年，太興於香港自營休閒餐飲餐廳市場的收益排名第一，市

場佔有率為４％；於香港台式休閒餐飲市場的餐廳數量排名第一，及於中國內地自營休閒餐飲市

場的收益排名第二，市場佔有率為０﹒１％。

太興收益自２０１６財年的２５﹒１２億元增至２０１７財年的２７﹒７１億元，再增至

２０１８年的３１﹒２６億元，而翠華於２０１５╱１６、２０１６╱１７、２０１７╱１８三

個財年的收益都維持於１８億元左右，沒有明顯增長。其次，太興的收益大部分來自香港，以

２０１８財年為例，香港及澳門的收益為２４﹒２８億元，佔總收益７７﹒７％，而中國內地的

收益為６﹒９７億元，佔總收益２２﹒３％。至於翠華，其２０１７╱１８財年來自香港及中國

內地的收益分別為１１﹒９４億元和６﹒２４億元，分別佔總收益的６４﹒９％和３３﹒９％。



＊太興收益快速增長，開設新餐廳帶動＊



太興過去三個年度溢利分別為１﹒９６億元、２﹒０９億元和３﹒０４億元。值得注意的是

，於２０１８財年集團以總代價３﹒６１億元出售若干分類為持作出售的非流動資產，並確認出

售收益淨額１﹒６２億元。撇除該項非經常性收益，其溢利為１﹒５３億元，較２０１７財年下

跌２６﹒９％。至於翠華，過去三個年度的股東應佔溢利分別為７１６７萬元、９０４８萬元、

８０２０萬元。

毛利率方面，太興２０１８財年的毛利率為７１﹒６％，略低於翠華的７２﹒１％，但純利

率為９﹒８％，高於翠華的４﹒４％。不過，值得注意的是，太興過去三個年度收益呈現快速增

長，很大部分是受新開設餐廳不斷增加所推動，集團於２０１６財年、２０１７財年及２０１８

財年以不同品牌分別開設了２８間、３２間及３２間新餐廳。如看可資比較餐廳的同店銷售，

２０１７和２０１８財年分別為負增長１﹒４％和增長３﹒６％，增長速度不算快。按地區劃分

，香港及澳門分部過去兩個財年的同店增長率分別為０﹒８％和４﹒２％，內地則分別為負６﹒

８％和２﹒１％。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

