《ＥＴＦ導航－陸頴詩》經濟表現出乎預期會否影響資產回報？

《ＥＴＦ導航》美國聯儲局推行貨幣政策正常化，而財政政策正在刺激周期性反彈，有助經

濟增長突破結構性限制。失業率創新低，加上短期利率上升，可見全球經濟狀況正在不斷變化。

根據領航投資策略及研究部的分析，經濟表現出乎預期（簡稱「經濟意外」）會導致資產價格出

現短期波動，但對長期回報不會造成太大影響。



＊不同資產類別對經濟意外反應迥異＊



經濟意外主要有正面（即實際數據優於預期）和負面（即實際數據遜於預期）兩大類。我們

根據「經濟意外指數」，對四大類資產回報進行了回歸分析，以了解不同資產類別對經濟意外的

反應。該指數衡量四個宏觀經濟變量的意外程度：ＧＤＰ、供應管理協會（ＩＳＭ）製造業指數

、零售額和就業率。

我們發現，股票和商品對於經濟意外的敏感程度高於美國國債和現金。同時，股票和商品的

回報亦較由美國政府擔保的固定收益工具難於預測。這是因為股票回報率取決於企業未來的盈利

能力，而該能力會受到經濟環境影響；商品回報率取決於由未來經濟條件決定的供求動態。投資

者會因經濟意外對資產價值重新評估，令資產表現的細微差別進一步加深。

此外，不同的經濟周期對經濟意外會產生截然不同的影響。在經濟復甦或收縮時，避險資產

和風險資產出現的反應最大。相比於其他環境，現金在經濟收縮時期對經濟意外的反應較明顯。

然而，按絕對值來計算，現金回報並不高。商品在經濟復甦時期的反應最為強烈。

無論在經濟收縮或復甦時期，當經濟前景發生變化時，投資者對經濟意外更為敏感，資產價

格亦會出現更大的波動。但當經濟前景較穩定時，投資者對經濟意外的反應便會逐漸減弱。



＊經濟意外對長期回報影響不大＊



領航就過去２５年的經濟數據進行簡單的模擬分析，結果發現如投資者能準確計算出所有經

濟意外出現的時間，其可享回報將會略佳。如果投資者不能準確計算出所有經濟意外出現的時間

，他需要成功利用７５％的經濟意外來進行交易，才能獲得與基礎投資組合類似的回報。

然而，要取得７５％的成功率並不容易。按股票基金經理的選股技能預測，５４％的成功率

相當於帶來２﹒６１％－５﹒５９％的年化額外回報。根據晨星資料，截至２０１７年，在過去

２５年裏，只有６％的股票基金在此範圍內實現了年化額外回報。

總括而言，資產市場回報短期受惠於經濟意外的機會較大，惟長遠而言對資產回報並無太大

影響。這是因為短期意外很快會被計入長期預期，而長期預測幾乎與未來回報無關。我們因此不

建議投資者試圖依賴經濟意外來獲取回報，而應著力於構建多元化、低成本的投資組合及維持長

線紀律，並作出合理的回報預期，以捕捉長期回報機遇。

《領航投資香港董事總經理及香港區分銷業務部主管 陸頴詩》

