《股壇解碼－戴名》特朗普出爾反爾；復星國際（６５６）風險凸顯

《股壇解碼》特朗普剛表示不打算派兵中東不久，上周五（２４日）突然宣布向中東增兵

１５００人，當中包括一個戰鬥機中隊，同時透過宣布緊急狀態聲明以繞過國會批准而直接對中

東盟友出售軍火，估計沙特阿拉伯將是當中的最大買家，讓人聯想到去年記者卡舒吉遇害後，美

國是否因為不希望在中東地區的影響力下降而造出妥協，沒有對事件深入追究。畢竟南海和中東

地區都是兵家必爭之地，特朗普在維護美國的世界警察地位之餘不忘大賣軍火，經濟牌打的非常

到位，難怪共和黨至今還沒有一個舉足輕重的人出來爭逐明年的大選候選人位置。美國在特朗普

的帶領下，投資者不宜憧憬貿易戰會很快完結，相反中美貿易戰只是一個開始，相信隨後會有更

多國家被拉進來。



＊風聲鶴唳＊



文翠珊確認辭職，英國脫歐再添變數，接任的首相會否另有打算還是仍然堅持脫歐之路是外

界關心的焦點所在。回顧脫歐公投前，文翠珊一直是留歐派，但公投後的文翠珊走馬上任，不得

不繼續走向脫歐，最終導致兩面不討好的局面，同時剛進行的歐洲議會選舉傳聞極右黨派將拿到

接近１╱３的議席，相信日後歐盟在政策通過上會遇到一定的阻力，而民粹主義的抬頭也令本來

積弱的歐盟離解體越來越近。



＊星星之火＊



上周國內的突發新聞相信最震撼的莫過於包商銀行在周末被監管機構接管，接管期限為一年

，從央行以及銀保監的通知中獲悉包商銀行股份有限公司出現嚴重信用風險，雖然並沒有說明具

體原因，但所謂的嚴重信用風險相信跟資產質量嚴重惡化有關。根據網上資料顯示包商銀行在

１７年９月的資產總額約５７００億，而負債約５３００億，投資者要注意的是包商銀行已經連

續兩年沒發出財報，目前的情況如何是無從得知，事件正好帶出了兩個關鍵點，一是國內地域上

的經濟發展差異，在這幾年的去槓桿去庫存的壓力下出現了某些地區的經濟一蹶不振，包商銀行

的業務集中在內蒙古正好是其中一個受嚴重影響的地方之一；二是國內經濟下滑的程度比外界預

期的大，某些早期比較進取的城市商業銀行面對資產質量嚴重惡化的衝擊，兌付能力成了一大問

題，當中是否牽涉到表外資產和銀行本身的理財產品暫時不能下定論，之前國家推出的存款保險

制度是否早已知道會有這一天的到來就不得而知，相信其他的城市商業銀行也面對同樣的困境，

投資者暫宜遠離國內金融類相關股份。



＊積弱難返＊



恆指最近兩周的表現乏善可陳，總括來說是反彈乏力，繼續尋底，月初提到２８６００點認

購期權ｓｈｏｒｔ認購證倉位直至上周五（２４日）還沒有出現平倉跡象，相信大市短期還未見

底。本欄４月中曾預測大市將轉向下調並跌穿２７０００點（當時指數徘徊在３００００點附近

），維持對大市短期底部在２６５００點附近的看法，投資者宜暫時離場或考慮造空港交所

（００３８８）和騰訊控股（００７００）。



＊股票簡評＊



復星國際（００６５６）主要從事醫藥及健康產品的研發生產，銷售和相關服務；旅遊及休

閒相關的產品及服務；保險，銀行和其他金融業務（包括投資和資產管理）；業務更涉及物業開

發及運營業務，看業務覆蓋範圍之廣遍布各行各業，要把集團的業務定位可能更像一個投資公司

，而復星國際近年來透過集團的附屬公司對外不斷進行收購合併而壯大資產，效果立竿見影，但

也凸顯出集團業務分散要在整體經營上要面對更多的不確定因素。各項投資當中，某些金融相關

產業都在葡萄牙，加上Ｃｌｕｂ Ｍｅｄ的客戶群以中高消費者為主，歐洲的經濟增長和全球經

濟走向都會直接影響到集團附屬公司的利潤貢獻，從而影響復星國際的業績表現。另外郭主席的

持股量過分集中也是一個不利的因素，皆因集團現有的業務當中，醫藥研發和旅遊業務都是需要

不斷的投入，假設集團在未來日子有資金壓力，郭主席選擇配股的可能性遠高於供股，投資者不

宜因為最近兩個月股價大幅回調而貿然買入，合理買入價為７元。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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