【企業盈警】ＭＯＳ（０１６５３）料全年少賺不少於７０％

《經濟通通訊社２８日專訊》ＭＯＳ Ｈｏｕｓｅ（０１６５３）發盈警，預期截至３月

３１日止年度純利將較去年度純利約１７０７萬元下降不少於７０％，即約５１２萬元，倘不包

括上市開支則跌不少於５０％，主因收益減少約１３％，導致毛利減少約１０％，而本港房地產

市場自去年中整體下滑，經濟放緩，繼而對普羅大眾的投資及消費意欲造成負面影響。（ｗｈ）

