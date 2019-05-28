  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/05/2019 08:30

【企業盈警】ＭＯＳ（０１６５３）料全年少賺不少於７０％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》ＭＯＳ　Ｈｏｕｓｅ（０１６５３）發盈警，預期截至３月
３１日止年度純利將較去年度純利約１７０７萬元下降不少於７０％，即約５１２萬元，倘不包
括上市開支則跌不少於５０％，主因收益減少約１３％，導致毛利減少約１０％，而本港房地產
市場自去年中整體下滑，經濟放緩，繼而對普羅大眾的投資及消費意欲造成負面影響。（ｗｈ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態28/05/2019
歐議會選舉 極右政黨綠黨成贏家
中國故事28/05/2019
大灣區協調發展 廣州珠海中山各施其職
生財有道27/05/2019
匯豐私人銀行：恒指年底目標31000 美明年料減息兩次
生財有道27/05/2019
《開市Good Morning》涂國彬：脫歐無損長建電能前景
興證快訊27/05/2019
貿易戰加劇
國際動態27/05/2019
特訪日4天 稱兩國貿談進展巨大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金