《日入而息》四叔退休交棒兩子，大摩降恒指目標，港股漲１０２點

《今天重點》﹡恆地（０００１２）李兆基稱對香港樓價樂觀，惟不能漠視外圍風險；李兆

基稱有重要決策仍參與，形容兩兒子已做到一百分；李兆基稱對香港前景保

持信心，勉勵年輕人要刻苦耐勞；四叔出席記招未回應提問，由兒子李家傑

及李家誠代答；李家誠稱父親退休後將享家庭樂，兩兄弟分工沒新部署

﹡煤氣（００００３）有加價壓力並與政府探討調整，惟料加幅輕微；料全年

售氣量增１５％，未來５年基建投資７０億

﹡內煤轟李嘉誠做空中國用潛規則謀利，長實（０１１１３）反駁指內地投資

規模龐大

﹡大摩再降恆指明年中目標至兩萬八點，籲減持中港股票



《即日市況》﹡Ａ股入摩擴容生效，港股全日漲１０２點報２７３９０點



《深滬股市》﹡外資擾大局，滬綜指先升倒跌，尾市再抽升０﹒６％



《美元匯價》﹡英鎊短期或現技術反彈，主要支持１﹒２６；歐元最新報１﹒１１８７╱

９１，日圓最新報１０９﹒３５╱３８



《公司資訊》﹡威勝控股（０３３９３）附屬上海科創板上市獲聯交所批准

﹡華誼騰訊（００４１９）與子公司斥３﹒２億元，投資韓科幻電影

﹡恆地（０００１２）李兆基稱對香港樓價樂觀，惟不能漠視外圍風險；李兆

基稱有重要決策仍參與，形容兩兒子已做到一百分；李兆基稱對香港前景保

持信心，勉勵年輕人要刻苦耐勞；四叔出席記招未回應提問，由兒子李家傑

及李家誠代答；李家誠稱父親退休後將享家庭樂，兩兄弟分工沒新部署

﹡煤氣（００００３）有加價壓力並與政府探討調整，惟料加幅輕微；料全年

售氣量增１５％，未來５年基建投資７０億

﹡騰訊（００７００）手遊《傳說對決》取消歐美發展計劃，解散當地營銷團

隊

﹡綠地集團（００３３７）與山東省政府簽訂戰略合作框架協議

﹡惠生工程（０２２３６）與浙江石油化工簽署乙烯裝置採購和施工總承包合

同

﹡中飛租賃（０１８４８）簽訂８﹒４億美元飛機預付款銀團貸款

﹡本間高爾夫（０６８５８）未來每年毛利率或續跌，貿易戰影響不大

﹡浦江國際（０２０６０）首掛收２﹒７１元，高招股價逾１％

﹡信義能源（０３８６８）首掛收１﹒９４元，與招股價近持平

﹡復星旅文（０１９９２）回應收購Ｔｈｏｍａｓ Ｃｏｏｋ：未來計劃暫沒

法透露；料未來數年有十間度假村落成，黃金周客房收入增高雙位數

﹡雅生活（０３３１９）委任黃奉潮為首席執行官及總經理，今起生效

﹡匯豐黃碧娟（００００５）料嘗試區塊鏈貿易平台，為跨境業務作準備

﹡全球行動通訊系統協會官員指中聯通（００７６２）和中電信

（００７２８）探索合併

﹡內煤轟李嘉誠做空中國用潛規則謀利，長實（０１１１３）反駁指內地投資

規模龐大

﹡華章科技（０１６７３）短暫停牌以待刊發內幕消息公告

﹡電盈（００００８）奪「ＣＯＮＭＥＢＯＬ美洲國家盃２０１９」香港獨家

播放權

﹡港交所（００３８８）委任梁國明及呂常愷等為諮詢小組成員；歡迎首隻兩

倍反向產品上市，反向產品日均成交達２﹒３４億



《國企紅籌》﹡五礦地產（００２３０）與廣州白雲區政府簽合作協議，投資逾３００億

﹡銀建（００１７１）已改名為「銀建國際控股集團有限公司」



《神州民企》﹡信義光能（００９６８）主席李賢義調任為執行董事



《中國要聞》﹡南陽水氫引擎後續指市政府否認出資，工信部落閘封殺

﹡河南省７月１日起再降工商業及其他用戶單一制電價

﹡銀保監表示４月末銀行業金融機構資產總額同比增８％

﹡內地三大電信商推提速降費措施，聯通削港澳漫遊收費

﹡人行表示鼓勵存托憑證業務使用人民幣進行跨境收付

﹡阿里表示去年中國遞送包裹超５百億個，菜鳥佔３百億

﹡中證監魯東升稱推動２０號膠、粳米、尿素等期貨品種上市；稱引導國企、

民企、基金管理機構進入期貨市場

﹡網信辦全面推行青少年防沉迷系統，覆蓋騰訊視頻等

﹡交通部表示３０省啟動取消省界收費站方案，推廣ＥＴＣ；交通運輸部正在

籌備組建收費公路全網運營服務主體

﹡習近平稱中國致力對外開放，堅定支持多邊貿易體制

﹡廣西降一般工商業電價，６月將再降低１０％

﹡上海市金融工作局鄭楊稱上海將在更大範圍內推進金融對外開放

﹡上期所姜岩稱上期所將建長三角期現一體化油氣交易市場

﹡興業魯政委表示中國經濟轉型關鍵在於服務供給側改革

﹡北京副中心三年內實施千餘個重點項目，投資超萬億元

﹡人幣兌一美元即期收跌１６７點子，報６﹒９１３０

﹡內地首４月規模以上互聯網企業業務收入增逾２０％

﹡衛健委指建立全國真菌病監測網，並展開相應監測工作

﹡蔚來首季虧逾２６億，與亦莊國投簽協議獲百億融資

﹡柬埔寨水果入中國，首批進口香蕉在上海接收



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒２％，報１０３１２﹒３１點

﹡李榮信辭任晶門科技（０２８７８）主席，由馬玉川接任



《其他消息》﹡林鄭月娥拒與泛民公開辯論，稱會繼續用立法會的平台溝通；稱將在幾日內

一併回應各方對修例的意見

﹡德國駐港總領事館指審批庇護申請個案是由難民署負責

﹡禮頓承認未發現鋼筋螺絲帽不匹配，指是因溝通出問題

﹡深股通額度全日用近１５﹒６億元，陸股通淨買入５６億；滬股通額度全日

用逾５９億元，陸股通結束８日淨賣出

﹡陳茂波稱中國創科發展迅速，大灣區提供機遇

﹡永明金融稱ＴＶＣ產品將於今年１０月推出，推「優月儲蓄計劃」；港人子

女每月供養父母金額中位數約６０００元

﹡證監會禁止黃家恆重投業界九個月

﹡強生就涉嫌助長美國鴉片類藥物濫用出庭應訊

﹡法國５月消費者信心指數升至一年高位

﹡德國工商聯會下調今年經濟增長預測至０﹒６％

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