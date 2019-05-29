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29/05/2019 07:46

《日出而作》道指挫２３７點，中國未被列入匯率操控國，金價再跌

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５３４７．７７　跌　２３７．９２點╱０．９３％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８０２．３９　跌　　２３．６７點╱０．８４％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７６０７．３５　跌　　２９．６６點╱０．３９％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７２６８．９５　跌　　　８．７８點╱０．１２％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２０２７．０５　跌　　４４．１３點╱０．３７％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５３１２．６９　跌　　２３．５０點╱０．４４％　
　　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．３８，歐元兌美元１．１１６８

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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