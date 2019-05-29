《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５３４７．７７ 跌 ２３７．９２點╱０．９３％
標普５００ ２８０２．３９ 跌 ２３．６７點╱０．８４％
納斯達克 ７６０７．３５ 跌 ２９．６６點╱０．３９％
倫敦富時１００ ７２６８．９５ 跌 ８．７８點╱０．１２％
法蘭克福ＤＡＸ １２０２７．０５ 跌 ４４．１３點╱０．３７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３１２．６９ 跌 ２３．５０點╱０．４４％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．３８，歐元兌美元１．１１６８
29/05/2019 07:46
《日出而作》道指挫２３７點，中國未被列入匯率操控國，金價再跌
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５３４７．７７ 跌 ２３７．９２點╱０．９３％
標普５００ ２８０２．３９ 跌 ２３．６７點╱０．８４％
納斯達克 ７６０７．３５ 跌 ２９．６６點╱０．３９％
倫敦富時１００ ７２６８．９５ 跌 ８．７８點╱０．１２％
法蘭克福ＤＡＸ １２０２７．０５ 跌 ４４．１３點╱０．３７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３１２．６９ 跌 ２３．５０點╱０．４４％
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