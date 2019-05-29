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即市新聞

29/05/2019 07:53

《盤前攻略》美股今早或影響港股表現，料恒指低開逾百點

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美股隔晚高開，主要受到消費者信心指數勝預期影響，但由於
１０年期美債孳息率下行，並連失多個關口至２﹒２６６％水平，創下２０１７年１０月以來的
低位，引發市場避險情緒加劇，美股呈高開低收格局。市場關注晶片商ＡＭＤ推出的７納米製程
ＣＰＵ，刺激股價急升９﹒８％；而對手英特爾則下跌２﹒２４％。最終道指收報２５３４７點
，跌２３７點或０﹒９３％。納指收報７６０７點，跌２９點或０﹒３９％。標指收報
２８０２點，跌２３點或０﹒８４％。

＊夜期輕微反彈，ＡＤＲ隨美股下跌＊

　　港股夜期收報２７３２７點，升４點，低水６４點。
　　港股ＡＤＲ比例指數跌１６５點，報２７２２４點。預託證券隨美股下挫，騰訊跌
０﹒８７％，折合港元報３２２﹒７６元。匯控跌０﹒３２％，折合港元報６５﹒２４元。中移
動跌０﹒４２％，折合港元報７０﹒２。友邦跌１﹒４８％，折合港元報７６﹒３５元。長和跌
１﹒２８％，折合港元報７３﹒９４。中行跌０﹒２１％，折合港元報３﹒２４元。國壽跌
０﹒５３％，折合港元報１８﹒０８元。中海油升０﹒０１％，折合港元報１２﹒９４元。中石
化跌０﹒９１％，折合港元報５﹒５６元。中聯通升０﹒０８％，折合港元報８﹒１９元。
　
＊資金流入債券避險，美十年債息挫＊

　　十年期美股國債連失多關，市場擔心是否有春江鴨預先逃離股票市場，而有「黑期」之稱的
新加坡ＨＳ５０指數現報２７１８０，跌１７８點或０﹒６５％。受美股拖累下，預料港股今早
將會再低開逾百點，並下試２７１００關口。不過，由於期結臨近，投資者轉倉頻繁下，港股近
兩日走勢或較波動，如期結後仍能穩守二萬七關，或視為好友反撲的跡象，淡軍可考慮暫時鳴金
收兵。（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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