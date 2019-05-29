《盤前攻略》美股今早或影響港股表現，料恒指低開逾百點

《經濟通通訊社２９日專訊》美股隔晚高開，主要受到消費者信心指數勝預期影響，但由於

１０年期美債孳息率下行，並連失多個關口至２﹒２６６％水平，創下２０１７年１０月以來的

低位，引發市場避險情緒加劇，美股呈高開低收格局。市場關注晶片商ＡＭＤ推出的７納米製程

ＣＰＵ，刺激股價急升９﹒８％；而對手英特爾則下跌２﹒２４％。最終道指收報２５３４７點

，跌２３７點或０﹒９３％。納指收報７６０７點，跌２９點或０﹒３９％。標指收報

２８０２點，跌２３點或０﹒８４％。



＊夜期輕微反彈，ＡＤＲ隨美股下跌＊



港股夜期收報２７３２７點，升４點，低水６４點。

港股ＡＤＲ比例指數跌１６５點，報２７２２４點。預託證券隨美股下挫，騰訊跌

０﹒８７％，折合港元報３２２﹒７６元。匯控跌０﹒３２％，折合港元報６５﹒２４元。中移

動跌０﹒４２％，折合港元報７０﹒２。友邦跌１﹒４８％，折合港元報７６﹒３５元。長和跌

１﹒２８％，折合港元報７３﹒９４。中行跌０﹒２１％，折合港元報３﹒２４元。國壽跌

０﹒５３％，折合港元報１８﹒０８元。中海油升０﹒０１％，折合港元報１２﹒９４元。中石

化跌０﹒９１％，折合港元報５﹒５６元。中聯通升０﹒０８％，折合港元報８﹒１９元。



＊資金流入債券避險，美十年債息挫＊



十年期美股國債連失多關，市場擔心是否有春江鴨預先逃離股票市場，而有「黑期」之稱的

新加坡ＨＳ５０指數現報２７１８０，跌１７８點或０﹒６５％。受美股拖累下，預料港股今早

將會再低開逾百點，並下試２７１００關口。不過，由於期結臨近，投資者轉倉頻繁下，港股近

兩日走勢或較波動，如期結後仍能穩守二萬七關，或視為好友反撲的跡象，淡軍可考慮暫時鳴金

收兵。（ｕｌ）

