《凱文隨筆－凱文》任總道高一尺，美國魔高一丈

《凱文隨筆－凱文》美國將華為列入制裁黑名單後，已屆耄耋之年歲的華為創辦人任正非再

度活躍地於媒體前曝光，看罷幾個任總的採訪，令人有點疑惑，究竟任總是留有一手，還是真心

信奉他自己那套人生哲學，即公司的眼光是更高層次，只著眼於人類的幸福。



任總說他們老早料到有一天（這天已終於提早來臨）會在山上與美國相遇，他形容美國帶著

牛肉咖啡刺刀爬南坡，華為只有乾糧爬北坡，美國會把華為往下打，華為也準備好了順著雪往下

滑，然後華為再度往上爬，最終再度上了山頂，這時華為會跟美國擁抱歡呼，不拼刀，因為華為

是要為人類謀幸福，不是要壓榨西方企業。



這種仁愛的精神今天還管用嗎？任總不會不了解美國的用意，也許他沒有注意到前摩根史丹

利主席羅奇稍早前接受美國ＣＮＢＣ訪問時所說的話：「美國民主共和兩黨在所有議程上都持相

反意見，唯獨是在歸咎中國方面意見一致」。頗有歷史觀的人，都清楚理解美國歷來都是世界霸

權，即使沒有歷史常識，只需要看看最近幾星期，美國航空母艦戰鬥群密布中東，準備對付伊朗

，再聽聽美國國會兩黨一些平時喜歡倡議公義的議員，齊聲支持增兵教訓伊朗，也能了解美國這

個世界超級強國的氣焰。



一名曾任職中興通訊高層的業內人士近日在一個演講透露了行內人的心聲，他提到美國根本

沒有通訊設備產業，談不上在５Ｇ方面與中國競爭，而過去十年，美國總是找中興華為來開刀，

那背後應該有一些企業在背後游說，真是一言驚醒！超級強國在貿易博奕，企業之間也在興風作

浪；他形容ＣＩＳＣＯ、諾基亞，及愛立信等公司，都是狼性十足。



商業社會為利益互相撕殺本是不足為奇的事，但任總說到他的團隊將來要在山峰上與美國擁

抱，未免令人感到那是過分高尚的情操了。



談到女兒孟晚舟時，任總相信加拿大美國都是法治國家，一切依法辦事，然而瞬間他又說加

拿大最大報章頭版頭條指出，拘捕孟晚舟是加拿大政府帶頭做了違法的事。女兒打算在獄中讀個

博士學位，那是相信西方國家的法治？即意味女兒真的犯了罪，還是？犧牲小我，完成大我的精

神？



任總曾經接受ＢＢＣ訪問，宣稱不會聽從中國政府指示，將用戶資料傳送政府。諷刺的是，

一直予人有獨立意決及極高道德標準的西方最頂級企業之一的谷歌，卻在華為被列入黑名單後，

馬上就下毒手，招數可不是一拳兩腳，而是持刀割喉那種襲擊，務求斬草除根。



也許任總真的早已站在高地上，視野之廣、胸襟之闊、策略之妙，非我輩所能及。那我們也

只好以客觀的態度，冷靜地看侍任總如何用理想的心態化解這次危機。



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作近３０年。彼為英國語言學家協會會員，於２０１５年取

得特許語言學者（Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ｌｉｎｇｕｉｓｔ）資格。）

