【新股上市】方達（０１５２１）暗盤開３﹒３３元，高招股價４％

《經濟通通訊社２９日專訊》藥物開發合同研究機構方達控股（０１５２１）明日

（３０日）主板掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報３﹒３３元，較招股價３﹒２元高出

４﹒０６％。以每手交易單位２０００股計，不考慮交易費用，每手賺２６０元。

在耀才暗盤交易市場，該股最新報３﹒５５元，較招股價高１０﹒９４％。（ｓｃ）

