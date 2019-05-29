《經濟通通訊社２９日專訊》藥物開發合同研究機構方達控股（０１５２１）明日
（３０日）主板掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報３﹒３３元，較招股價３﹒２元高出
４﹒０６％。以每手交易單位２０００股計，不考慮交易費用，每手賺２６０元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報３﹒５５元，較招股價高１０﹒９４％。（ｓｃ）
29/05/2019 16:16
【新股上市】方達（０１５２１）暗盤開３﹒３３元，高招股價４％
《經濟通通訊社２９日專訊》藥物開發合同研究機構方達控股（０１５２１）明日
（３０日）主板掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報３﹒３３元，較招股價３﹒２元高出
４﹒０６％。以每手交易單位２０００股計，不考慮交易費用，每手賺２６０元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報３﹒５５元，較招股價高１０﹒９４％。（ｓｃ）
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