港股競價時段大額資金流入，惟低開１６３點報２７２２６點

《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股高開低收，亞洲股市今早受拖累下低開低走，日經現

下挫３３７點，首爾指數跌２７點。港股今早競價時段有過百億元成交，其中重磅股騰訊

（００７００）有２２﹒７６億元，主要買位為３２５元；而美團點評（０３６９０）亦有過

１０億元成交。消息面上，內地央行今日進行２７００億元人民幣的７天逆回購，創下自今年１

月１７日以來的新高，另有２００億元人民幣逆回購到期。

恆生指數報２７２２６，跌１６３點或跌０﹒６０％，主板成交１０５﹒６８億元。國企指

數開報１０３４８點，跌６７點或０﹒６５３％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒６９％，報６５元；港交所（００３８８）升

０﹒９４％，報２５７元；騰訊開跌１﹒３５％，報３２１﹒２元；中移動（００９４１）跌

０﹒６４％，報７０﹒０５元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒１６％，報７６﹒６元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） １２﹒８０元 跌１﹒６９％

碧桂園 （０２００７） １０﹒６４元 跌１﹒６６％

華潤置地（０１１０９） ３２﹒１０元 跌１﹒５３％

石藥集團（０１０９３） １２﹒９６元 跌１﹒５２％

騰訊控股（００７００） ３２１﹒２０元 跌１﹒３５％

九倉置業（０１９９７） ５６﹒００元 跌１﹒３２％

友邦保險（０１２９９） ７６﹒６０元 跌１﹒１６％

恆隆地產（００１０１） １７﹒１８元 跌１﹒１５％

申洲國際（０２３１３） ９３﹒７５元 跌１﹒００％

中生製藥（０１１７７） ８﹒００元 跌０﹒９９％

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（ｕｌ）

