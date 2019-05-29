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即市新聞

29/05/2019 09:22

港股競價時段大額資金流入，惟低開１６３點報２７２２６點

　　《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股高開低收，亞洲股市今早受拖累下低開低走，日經現
下挫３３７點，首爾指數跌２７點。港股今早競價時段有過百億元成交，其中重磅股騰訊
（００７００）有２２﹒７６億元，主要買位為３２５元；而美團點評（０３６９０）亦有過
１０億元成交。消息面上，內地央行今日進行２７００億元人民幣的７天逆回購，創下自今年１
月１７日以來的新高，另有２００億元人民幣逆回購到期。
　　恆生指數報２７２２６，跌１６３點或跌０﹒６０％，主板成交１０５﹒６８億元。國企指
數開報１０３４８點，跌６７點或０﹒６５３％。　　　
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒６９％，報６５元；港交所（００３８８）升
０﹒９４％，報２５７元；騰訊開跌１﹒３５％，報３２１﹒２元；中移動（００９４１）跌
０﹒６４％，報７０﹒０５元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒１６％，報７６﹒６元。

　　恆指十大跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１２﹒８０元　　　跌１﹒６９％
　　碧桂園　（０２００７）　　１０﹒６４元　　　跌１﹒６６％
　　華潤置地（０１１０９）　　３２﹒１０元　　　跌１﹒５３％
　　石藥集團（０１０９３）　　１２﹒９６元　　　跌１﹒５２％
　　騰訊控股（００７００）　３２１﹒２０元　　　跌１﹒３５％
　　九倉置業（０１９９７）　　５６﹒００元　　　跌１﹒３２％
　　友邦保險（０１２９９）　　７６﹒６０元　　　跌１﹒１６％
　　恆隆地產（００１０１）　　１７﹒１８元　　　跌１﹒１５％
　　申洲國際（０２３１３）　　９３﹒７５元　　　跌１﹒００％
　　中生製藥（０１１７７）　　　８﹒００元　　　跌０﹒９９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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